Palpite Cruzeiro x Flamengo - Copa Libertadores- 12/08/2026

Veja os palpites para a partida entre Cruzeiro x Flamengo, válida pela Copa Libertadores, nesta quarta-feira (12), às 21h30.

Melhores palpites para Cruzeiro x Flamengo

Vitória do Cruzeiro, com odds de 3.00 na Novibet

Otávio Costa realizar três ou mais defesas, com odds de 1.53 na Novibet

Erick Pulgar realizar duas ou mais faltas, com odds de 1.57 na Novibet

Raposa abre as oitavas em casa diante do atual campeão.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025, Betano: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 246/2025, Superbet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.090/2024, Sportingbet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 247/2025, VBet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 254/2025, BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: Momentos das equipes

O Cruzeiro realizou dois jogos em sequência como mandante nos quais marcou cinco gols, deixando para trás Chapecoense e Mirassol pela Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, respectivamente. Ao todo, são quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota desde o retorno aos trabalhos do futebol brasileiro no período pós-Copa do Mundo.

Eliminado muito cedo da Copa do Brasil, o Flamengo vem de um calendário mais leve do que o seu oponente nessas últimas semanas. A equipe carioca recebeu um dos piores visitantes do futebol brasileiro no final de semana e cumpriu o favoritismo ao bater o Vitória no Maracanã num jogo no qual praticamente não foi testada defensivamente.

Prováveis escalações de Cruzeiro e Flamengo

Cruzeiro: Otávio, William, F. Bruno, J. Marcelo, Rojas, M. Henrique, Gérson, Arroyo, M. Pereira, Kenji e K. Jorge

Flamengo: Rossi, Varela, L. Ortiz, L. Pereira, A. Lucas, Pulgar, Jorginho, Carrascal, Arrascaeta, Lino e Pedro

A última impressão preocupa

Naturalmente, o nível de mobilização para um duelo desta magnitude na Libertadores foge até certo ponto do padrão dessas equipes que brigam por múltiplos títulos na temporada. Fazendo essa ressalva, caso o Flamengo entregue um nível de desempenho remotamente parecido com o que apresentou no último jogo fora de casa contra o Inter, não terá nenhuma chance de vitória no Mineirão.

Responder à altura quando é testada em casa na Libertadores já é algo que a Raposa apresentou em compromissos anteriores, como quando bateu o Boca Juniors por 1 a 0 ou na goleada diante do Barcelona de Guayaquil — resultado que acabou confirmando a sua vaga nas oitavas de final na última rodada da fase de grupos.

Palpite 1 Cruzeiro x Flamengo: Vitória do Cruzeiro, com odds de 3.00 na Novibet

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Alteração forçada que vem dando resultado

O Cruzeiro perdeu Cássio por lesão e um acontecimento que poderia ter prejudicado e muito a equipe mineira acabou oferecendo a oportunidade ideal para Otávio Costa brilhar, já podendo ser considerado um dos jovens goleiros mais promissores do futebol brasileiro.

Atuando na fase de grupos em cenários de pressão, Otávio Costa foi importante para o Cruzeiro confirmar a sua vaga nas oitavas de final. O goleiro de 20 anos participou de quatro dos seis jogos da fase de grupos e realizou uma média de quatro defesas por partida.

Palpite 2 Cruzeiro x Flamengo: Otávio Costa realizar três ou mais defesas, com odds de 1.53 na Novibet

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Duelo intenso no meio-campo

Um jogador que vem sofrendo com lesões em temporadas recentes, Erick Pulgar, só atuou em 12 dos 21 jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, mas está disponível neste período importantíssimo da temporada. O volante chileno vem de uma boa atuação contra o Vitória, na qual até distribuiu uma assistência.

Poucos jogadores do Flamengo possuem uma probabilidade tão alta de uma partida com múltiplas faltas quanto a de Erick Pulgar, trazendo um estilo de jogo mais combativo que complementa as características de Jorginho na dupla de volantes. Pulgar só entrou em campo uma vez pela Libertadores neste ano e realizou três faltas na tranquila vitória diante do Cusco.

Palpite 3 Cruzeiro x Flamengo: Erick Pulgar realizar duas ou mais faltas, com odds de 1.57 na Novibet

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.