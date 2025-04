Inter Mailand trifft am Mittwoch in der Coppa Italia auf den AC Milan. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der Coppa Italia stehen die Rückspiele des Halbfinales auf dem Programm. Dabei bekommt es Inter Mailand am Mittwoch (23. April) mit AC Milan zu tun. Der Anstoß in der Modemetropole erfolgt um 21.00 Uhr.

Außerdem fungiert das Giuseppe-Meazza-Stadion als Schauplatz des Derbys zwischen den Nerazzurri und den Rossoneri. Die Stadtrivalen trennten sich im Hinspiel vor drei Wochen mit 1:1. In der Serie A halten Inter Mailand und der AC Milan bei 71 und 51 Zählern.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Inter Mailand vs. AC Milan im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. AC Milan heute im Live Stream und live im TV?

Ihr könnt Euch den Klassiker zwischen Inter Mailand und dem AC Milan bei DAZN ansehen, wobei die Übertragung ab 21.00 Uhr läuft. Wollt Ihr die Coppa Italia via TV und LIVE STREAM mitverfolgen, benötigt Ihr ein Jahres- oder Monatsabo. Für das Super Sports Paket müsst Ihr pro Monat 9,99 Euro bzw. 19,99 Euro auf den Tisch legen. Für das Unlimited Paket müsst Ihr monatlich 34,99 Euro bzw. 44,99 Euro.

Spiel Inter Mailand – AC Milan Wettbewerb Coppa Italia, Halbfinale, Rückspiele Datum Mittwoch, 23. April 2025 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Giuseppe-Meazza-Stadion (Mailand)

Inter Mailand vs AC Milan: Aufstellungen

News über Inter Mailand

Inter Mailand unterlag in der Serie A am Sonntag in Bologna mit 0:1. Zuvor hatte der Spitzenreiter in sieben Liga-Auftritten fünf Siege und zwei Punktteilungen erreicht.

In der Coppa Italia war das Team von Simone Inzaghi im Dezember ins Turniergeschehen eingestiegen. Hierbei war im Achtelfinale ein 2:0-Heimerfolg gegen Udinese gelungen.

Anschließend hatten die Nerazzurri im Viertelfinale ebenfalls zuhause und mit demselben Ergebnis Lazio Rom bezwungen.

News über den AC Milan

Für den AC Milan kommt das Derby bei Inter Mailand drei Tage nach einem 0:1 gegen Atalanta. Die Elf aus Bergamo fügte den Rossoneri die zweite Niederlage binnen vier Meisterschaftsspielen zu.

Ebenso wie der Stadtrivale waren die Rossoneri im Dezember erstmals in der Coppa Italia 2024/25 zum Einsatz gekommen. Sie hatten sich im Achtelfinale zuhause gegen Sassuolo mit 6:1 durchgesetzt.

Anschließend hatte die Mannschaft von Sergio Conceicao im Viertelfinale vor heimischer Kulisse die AS Rom mit 3:1 bezwungen.

Form

Bilanz direkte Duelle

Inter Mailand vs AC Milan: Die Tabellen

