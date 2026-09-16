JJ Gabriel, Max Dowman e como administrar com sucesso uma joia da base enquanto o Manchester United corre o risco de perder um talento de uma geração
JJ Gabriel enviou uma notificação formal ao Manchester United solicitando o cancelamento de seu registro no clube com efeito imediato. Foi uma bomba inesperada no pior momento possível para o Manchester United, que ainda sente o impacto da derrota no clássico para o Manchester City, resultado que o deixa em 13º lugar na tabela da Premier League após quatro jogos da nova temporada.
A expectativa em torno de Gabriel disparou ao longo do último ano, e ele fez sua estreia no time principal do clube na pré-temporada, saindo do banco para uma breve participação na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid. A suposição geral era de que minutos em jogos oficiais viriam na sequência, mas Michael Carrick ainda não relacionou o jogador de 15 anos para nenhuma partida em 2026-27.
Na semana passada, Carrick incluiu os também destaques da base Shea Lacey e Harry Amass em sua lista antes de Gabriel para a estreia do United na Champions League contra o modesto Sabah, do Azerbaijão, enquanto o adolescente apelidado de 'Kid Messi' por torcedores na internet teve de se contentar com uma participação na Youth League contra o mesmo adversário.
Gabriel transformou qualquer frustração que pudesse ter em uma atuação soberba, tornando-se o jogador mais jovem a marcar um hat-trick na história da Youth League pelo United, em uma contundente vitória por 5 a 0. No entanto, depois disso, ele apagou de suas redes sociais qualquer menção ao clube.
Claramente, houve algum tipo de falha de comunicação que levou a essa situação, o que levanta a pergunta: qual é a melhor maneira de os clubes lidarem com joias em uma era digital em que as expectativas irreais estão em seu nível mais alto de todos os tempos?
Batalha difícil pela frente
Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique estão todos tentando contratar Gabriel. No entanto, o United não tem intenção de autorizar sua saída, e dirigentes seniores agora trabalham para fazê-lo mudar de ideia.
O presidente da INEOS, Sir Jim Ratcliffe, já foi alvo de protestos em seu curto período como rosto das operações de futebol do United, por causa de uma série de decisões impopulares, e seria duramente criticado se deixasse um talento de uma geração escapar por entre os dedos. Gabriel tem contrato até o próximo verão, mas não faz parte do modelo de tempo integral do clube nem é um bolsista, e tecnicamente estará livre para sair quando completar 16 anos em 16 de outubro, se tiver um passaporte europeu.
O United agora analisa essa questão. O pai de Gabriel, Joe O’Cearuill, é um ex-jogador profissional que fez duas partidas pela Irlanda, enquanto sua mãe tem ascendência greco-cipriota. Pelas regras do Brexit, Gabriel poderia se transferir da Inglaterra antes dos 18 anos como um cidadão com dupla nacionalidade para um país da União Europeia.
O Manchester United conseguiu manter Gabriel longe das garras do City no ano passado, mas esta parece ser uma batalha mais difícil. Pode ser que ele já tenha mudado de ideia. De fato, ele estava programado para participar do treino do time principal no sábado, mas não apareceu, e não foi visto em Carrington nesta semana.
Carrick pretendia incluir Gabriel em seu elenco para o duelo da terceira rodada da Copa da Liga de quarta-feira à noite contra o Brighton, em Old Trafford. Se tivesse entrado em campo, Gabriel teria feito história como o jogador mais jovem a atuar pelo time principal, mas sua participação agora está descartada.
Negócio concretizado
A academia do United não produz um verdadeiro superastro desde Marcus Rashford, e Gabriel tem sido um farol de esperança desde que entrou nas categorias de base aos 11 anos. Ele é um atacante ambidestro, de agilidade notável, capaz de escapar dos espaços mais apertados, além de ser um finalizador clínico quando tem uma chance diante do gol.
As comparações com Lionel Messi não fazem bem a Gabriel, mas ele realmente tem um estilo parecido com o de Neymar, um dos ex-companheiros de equipe da lenda do Barcelona. Ele até joga com o mesmo modelo de chuteiras da Nike que o brasileiro, depois de assinar uma lucrativa renovação de contrato com a gigante de calçados esportivos em março de 2025.
Na temporada passada, Gabriel passou a integrar o time sub-18 do United aos 14 anos, mais um recorde, e marcou 20 gols em 21 jogos da liga. Isso lhe rendeu o prêmio inaugural de Jogador do Ano do sub-18 da Premier League, e ele se tornou o mais jovem vencedor do prêmio Jimmy Murphy de Jovem Jogador do Ano do United.
Em agosto, ele subiu para o sub-21 e marcou sua estreia contra o Ipswich em grande estilo, com duas assistências e um belo gol por cobertura na goleada por 5 a 0. Sete dias depois, voltou a balançar as redes quando o United atropelou o Leicester City por 4 a 1.
Tudo isso traça o perfil de um adolescente que está muito à frente em sua escala de desenvolvimento. Dá para entender por que existe tanta pressão para que Carrick dê uma chance a Gabriel, especialmente quando o United clama por inspiração no terço final do campo e ao olhar para o sucesso de Max Dowman no Arsenal.
Arsenal faz a coisa certa
Em setembro de 2022, Ethan Nwaneri fez história como o jogador mais jovem a atuar na Premier League, aos 15 anos e 181 dias, ao entrar em campo pelo Arsenal contra o Brentford. Embora sua evolução tenha estagnado ao longo do último ano, com o Arsenal o emprestando a Olympique de Marselha e Borussia Dortmund, Nwaneri agora soma mais de 50 partidas pelos Gunners e ainda tem um futuro muito promissor, com apenas 19 anos.
O Arsenal voltou a adotar o lema de que, "se é bom o bastante, tem idade suficiente" com Dowman, que se tornou o segundo jogador mais jovem da história da Premier League quando Mikel Arteta o colocou em campo contra o Leeds United, em agosto de 2025. Depois, Dowman quebrou o recorde de James Vaughan como o artilheiro mais jovem da liga com uma grande jogada individual contra o Everton, em março, com apenas 16 anos e 139 dias.
Ele também se tornou o campeão mais jovem da história em maio e, nesta semana, igualou a lenda de Manchester United e Everton Wayne Rooney como um dos únicos dois jogadores de 16 anos a marcar dois gols por um time da Premier League em uma grande competição, ajudando o Arsenal a vencer o Ipswich por 4 a 2 na Copa da Liga Inglesa.
Dowman já atuou em 14 partidas do time principal do Arsenal, exibindo uma combinação única de talento e maturidade física que tornou impossível para Arteta ignorá-lo. Dowman também já foi comparado a Messi pelo próprio Arteta, mas o técnico do Arsenal vem conduzindo o desenvolvimento do jovem com maestria, escolhendo com cuidado os momentos certos para lançá-lo.
"Temos de cuidar dele. Ele tem 16 anos. Você não vê isso nesta liga. Em outras ligas da Europa, o contexto é totalmente diferente", disse Arteta após o jogo contra o Ipswich. "Mas, nesta liga, com as exigências que a liga [tem], os jogadores e tudo o que colocam sobre você, realmente precisamos ter certeza de que, toda vez que o colocarmos, ele esteja no contexto certo, com a preparação certa. É isso que estamos tentando fazer."
A hora dele vai chegar
Gabriel não se compara a Dowman do ponto de vista físico. Ele tem um porte muito franzino e, muitas vezes, é o menor jogador em campo. Embora sua resistência e determinação compensem isso até certo ponto, apressá-lo para o time principal pode sair dramaticamente pela culatra para o United, especialmente se ele causasse impacto imediato.
Nesse cenário, Carrick ficaria sob pressão para escalar Gabriel toda semana, colocando muita sobrecarga em seu corpo jovem. Arteta tem o luxo de usar Dowman de forma esporádica, porque o Arsenal tem um elenco profundo que lhe permite montar várias equipes diferentes que vencem jogos com consistência.
O United, em contrapartida, é muito mais fraco em todo o campo, com níveis de desempenho oscilando constantemente. Se Carrick de repente tirasse Gabriel de seus planos, seria acusado de ser conservador demais enquanto o time luta para melhorar. Por outro lado, se Gabriel entrasse e tivesse dificuldades para se impor, as pessoas o rotulariam como uma promessa superestimada.
Carrick, então, tem sido muito sábio até aqui, certamente aos olhos do cria da base do United Danny Simpson, que começou no futebol no fim da gloriosa era de Sir Alex Ferguson.
Falando com exclusividade à GOAL, por cortesia da Free Bets, Simpson disse: "Você viu o Arsenal fazer isso, não viu?, com Max Dowman. Ele entra, aí ele tira, depois ficamos um tempo sem ouvir falar dele, depois ele pode voltar. Acho que é mais fácil para o Dowman.
"É isso que vou dizer. Eu vim da base do United, é isso que as pessoas não percebem. Eu vim da base do United e o United era ótimo. Eu podia entrar por 10 minutos porque, na maior parte do tempo, estávamos vencendo por 2 a 0, 3 a 0. Eu jogava, fazia minha estreia ou uma segunda partida e estaria jogando com o segundo time, que poderia ganhar a Premier League! Acho que esse é o caso do Max Dowman. Ele está entrando em um time que está voando em confiança, cheio de talentos de altíssimo nível, vencendo jogos.
"As pessoas do segundo time, um pouco como o United antigamente, eram tão boas quanto. É fácil entrar, causar impacto e jogar bem. Acho que talvez o United no momento seja um pouco diferente. Vou dizer isso. Eu sei que todos queremos ver Gabriel jogar e é empolgante, mas é simplesmente uma situação muito diferente da de Max Dowman no Arsenal.
"Eu só acho que Michael Carrick vai saber o que fazer e quando fazer. Vimos isso um pouco com Shea Lacey. Já treinei com Shea e estive perto dele, e vou dizer que é um grande talento. Basta deixá-lo [Gabriel] treinar e ficar perto do time, e a hora dele vai chegar."
Inveja de Yamal
Da mesma forma, é difícil segurar jovens jogadores ambiciosos quando eles veem seus pares prosperando. Mesmo que Gabriel aceitasse, ainda que a contragosto, que o caso dele é diferente do de Dowman, provavelmente está olhando para a evolução de Lamine Yamal no Barcelona com ainda mais inveja.
Yamal também era igualmente franzino quando fez sua estreia no time principal em 2023, com a tenra idade de 15 anos, nove meses e 16 dias. Isso o tornava vulnerável a entradas duras, mas a velocidade explosiva e o alto QI futebolístico do espanhol garantiram que ele pudesse superar seus adversários com inteligência.
A La Liga também exige menos fisicamente do que a Premier League, com mais foco na disciplina tática e na manutenção da posse de bola do que em transições de alta intensidade. É o lugar ideal para verdadeiros técnicos atingirem todo o seu potencial. No ambiente implacável da Premier League, onde o tempo com a bola é mínimo, Yamal talvez não tivesse ganhado destaque tão rapidamente.
Gabriel pode acreditar que Barcelona ou Real Madrid podem colocá-lo em uma via rápida rumo ao estrelato. Isso seria compreensível, mas também ingênuo, porque o timing é tudo. Quando Yamal estreou no Barcelona, o time caminhava para o título de La Liga sob o comando de Xavi, mas havia sido eliminado da Champions League na fase de grupos.
Raphinha, Ousmane Dembele e Ferran Torres não eram os jogadores que são hoje; havia espaço para Yamal mexer com a ordem estabelecida. Agora, o Barcelona tem Yamal, um Raphinha no auge, Anthony Gordon, Karim Adeyemi e Gabriel Jesus como opções para o ataque. Já José Mourinho tem à disposição nomes como Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham e Yan Diomande no vestiário do Madrid.
Independentemente do que decidir no fim, Gabriel terá de esperar pacientemente por oportunidades, mas tem um caminho mais claro para assumir um papel regular no United do que em qualquer um dos clubes que disputam sua contratação. Manter a postura de "eu quero tudo agora" pode acabar jogando contra ele.
Não pode ser mantido como refém
O ponto principal é o seguinte: o Manchester United não pode ser feito de refém por um garoto que ainda está a 18 meses de fazer seus GCSEs, mesmo um tão talentoso quanto Gabriel. Carrick e os treinadores das categorias de base fizeram o certo por ele até aqui, e continuarão fazendo se ele cair em si, mas, se não, não há motivo para impedi-lo de sair.
Qualquer novela prolongada só vai distrair o Manchester United de sua tentativa de se recuperar do início ruim de temporada. Sendo ou não influenciado nessa direção pelas pessoas mais próximas, Gabriel está agindo de forma precipitada, encorajado por um falso senso de privilégio.
Lendas formadas em casa como George Best, Sir Bobby Charlton, Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes e Gary Neville trabalharam incansavelmente pelo momento de brilhar. Nada lhes foi entregue de bandeja; os mais altos padrões precisam ser atingidos dentro e fora de campo para chegar lá.
A grandeza chega para aqueles que superam a adversidade, como o tão criticado ex-técnico do United, Ruben Amorim, essencialmente destacou pouco antes de ser demitido em janeiro. "Há um sentimento de merecimento que temos em nosso clube", disse ele em uma coletiva de imprensa. "Às vezes, momentos difíceis não são algo ruim para os garotos. Nem sempre precisamos de elogios em tudo. Não estamos ajudando.
"Hoje em dia, eles [jogadores] falam e se voltam contra o clube porque se sentem no direito. Vamos ficar. Vamos lutar. Vamos superar. Esse é o caminho para resolver as coisas."
Amorim errou bastante em sua breve passagem, mas estava certo quanto a isso. Com sua mentalidade atual, Gabriel não fará uma diferença significativa com a famosa camisa vermelha. A lição mais importante que qualquer jovem em ascensão precisa aprender é que ninguém é maior do que o clube. Se isso passar por cima da cabeça dele, será melhor para o Manchester United deixar Gabriel sair e construir sua marca pessoal em outro lugar.