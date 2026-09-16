Gabriel não se compara a Dowman do ponto de vista físico. Ele tem um porte muito franzino e, muitas vezes, é o menor jogador em campo. Embora sua resistência e determinação compensem isso até certo ponto, apressá-lo para o time principal pode sair dramaticamente pela culatra para o United, especialmente se ele causasse impacto imediato.

Nesse cenário, Carrick ficaria sob pressão para escalar Gabriel toda semana, colocando muita sobrecarga em seu corpo jovem. Arteta tem o luxo de usar Dowman de forma esporádica, porque o Arsenal tem um elenco profundo que lhe permite montar várias equipes diferentes que vencem jogos com consistência.

O United, em contrapartida, é muito mais fraco em todo o campo, com níveis de desempenho oscilando constantemente. Se Carrick de repente tirasse Gabriel de seus planos, seria acusado de ser conservador demais enquanto o time luta para melhorar. Por outro lado, se Gabriel entrasse e tivesse dificuldades para se impor, as pessoas o rotulariam como uma promessa superestimada.

Carrick, então, tem sido muito sábio até aqui, certamente aos olhos do cria da base do United Danny Simpson, que começou no futebol no fim da gloriosa era de Sir Alex Ferguson.

Falando com exclusividade à GOAL, por cortesia da Free Bets, Simpson disse: "Você viu o Arsenal fazer isso, não viu?, com Max Dowman. Ele entra, aí ele tira, depois ficamos um tempo sem ouvir falar dele, depois ele pode voltar. Acho que é mais fácil para o Dowman.

"É isso que vou dizer. Eu vim da base do United, é isso que as pessoas não percebem. Eu vim da base do United e o United era ótimo. Eu podia entrar por 10 minutos porque, na maior parte do tempo, estávamos vencendo por 2 a 0, 3 a 0. Eu jogava, fazia minha estreia ou uma segunda partida e estaria jogando com o segundo time, que poderia ganhar a Premier League! Acho que esse é o caso do Max Dowman. Ele está entrando em um time que está voando em confiança, cheio de talentos de altíssimo nível, vencendo jogos.

"As pessoas do segundo time, um pouco como o United antigamente, eram tão boas quanto. É fácil entrar, causar impacto e jogar bem. Acho que talvez o United no momento seja um pouco diferente. Vou dizer isso. Eu sei que todos queremos ver Gabriel jogar e é empolgante, mas é simplesmente uma situação muito diferente da de Max Dowman no Arsenal.

"Eu só acho que Michael Carrick vai saber o que fazer e quando fazer. Vimos isso um pouco com Shea Lacey. Já treinei com Shea e estive perto dele, e vou dizer que é um grande talento. Basta deixá-lo [Gabriel] treinar e ficar perto do time, e a hora dele vai chegar."