O Liverpool teve um início lento sob o comando de Andoni Iraola, vencendo apenas um de seus quatro primeiros jogos na Premier League. A torcida precisava desesperadamente de um alento após um desanimador empate sem gols com o Fulham em Anfield, mas voltou a sofrer quando o Liverpool enfrentou o Tottenham na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa.

Gols de Alexis Mac Allister e Cody Gakpo deram ao Liverpool uma vantagem de 2 a 0, mas Conor Gallagher diminuiu para o Tottenham aos 69 minutos, e os visitantes então avançaram em massa em busca do empate. O Liverpool resistiu, porém, e acabou liquidando a partida nos acréscimos com um momento de genialidade de tirar o fôlego de Dominic Szoboszlai.

Gakpo dominou a bola pela esquerda e encobriu um defensor para Szoboszlai, que matou no peito e soltou uma finalização violenta, que desviou em curva além do alcance do goleiro do Tottenham, Martin Dubravka, já totalmente esticado, e morreu no ângulo. A bomba de 32 metros levou a torcida da casa ao delírio, mas ninguém pareceu surpreso: Szoboszlai já estava bem consolidado como especialista em chutes de longa distância.

De fato, nenhum jogador da Premier League marcou mais gols de fora da área em todas as competições (13) do que Szoboszlai desde que chegou ao Liverpool vindo do RB Leipzig no verão de 2023. "Eu diria que está no meu top 5", disse o internacional húngaro ao ser questionado sobre onde coloca seu chute mais recente. "Você sabe quando bate bem na bola, você sente. Achei que ela fosse no meio, mas vi que foi para a direita. Tudo foi perfeito."

Durante muitos anos, houve uma preocupação generalizada de que a popular escola de pensamento de Pep Guardiola, focada em tramas de jogo intrincadas para mais ou menos entrar com bola e tudo no gol, estivesse matando a arte do golaço. Mas Szoboszlai está, quase sozinho, tornando isso legal de novo.