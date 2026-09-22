Como Pep Guardiola levou o Manchester City de coadjuvante a campeão da Champions League

Aquela derrota deixou o clube do Etihad Stadium com muito a refletir, mas o colapso no Santiago Bernabéu um ano depois fez muitos acreditarem que simplesmente faltava ao City o DNA necessário para dar o passo final.

Disputando a semifinal com os Merengues, o City foi espetacular no jogo de ida. De Bruyne e Gabriel Jesus colocaram o time em vantagem por 2 a 0 nos primeiros 11 minutos, e Phil Foden devolveu a vantagem de dois gols depois que Karim Benzema descontou. Vinicius Junior marcou pouco depois, mas Bernardo Silva apareceu para garantir a vitória por 4 a 3.

Na capital espanhola, o City se recusou a dar qualquer espaço aos donos da casa e, quando Mahrez marcou faltando pouco mais de 15 minutos para o fim, a partida parecia decidida. Depois de boas chances de Jack Grealish serem defendidas nos minutos finais, o Real Madrid teve seu primeiro chute no alvo aos 45 do segundo tempo, quando Benzema ajeitou para Rodrygo bater para o gol e vencer Ederson. Um minuto depois, a cabeçada de Rodrygo deixou o placar agregado em 5 a 5, e ele quase marcou o gol da virada no último lance, mas sua finalização foi defendida. Aos cinco minutos da prorrogação, Ruben Dias derrubou Benzema dentro da área, e o francês completou a virada.

O City estava eliminado, e os Merengues seguiram para derrotar o Liverpool na final.

“Eu tive derrotas na Champions League, tive derrotas difíceis no Barcelona, quando não conseguimos chegar à final”, disse Guardiola. “Mas é difícil para nós, não posso negar. Estivemos tão perto da final da Champions League.”

Ele acrescentou: “Isso terá um impacto positivo nos jogadores do Real Madrid, mas realmente não sei quanto a nós. Não sofremos muito até eles marcarem, mas não jogamos o nosso melhor futebol.”

Guardiola foi para a campanha de 2022-23 buscando transformar o trauma de Madrid e Porto em uma oportunidade para mudar as coisas. Ele reformulou a estrutura tática do City, tentando transformar sua equipe em uma máquina mais eficiente.

Uma das principais mudanças foi a chegada de Erling Haaland, vindo do Borussia Dortmund. O norueguês vinha desmontando linhas defensivas por todo o continente desde que despontou pelo Red Bull Salzburg, em 2019. Somando suas passagens pela Áustria e pela Alemanha, ele marcou incríveis 23 gols em apenas 19 jogos. Embora os torcedores estivessem ansiosos para ver o que ele faria sob o comando de Guardiola, a relutância anterior do treinador em utilizar um centroavante de ofício fez muitos considerarem a contratação uma espécie de aposta.

A segunda grande mudança envolveu John Stones. Um zagueiro seguro e com boa qualidade na saída de bola, Guardiola explorou sua versatilidade naquela temporada, fazendo com que ele passasse a atuar ocasionalmente como lateral e também pelo meio-campo ao lado de Rodri quando o City tinha a posse de bola.

As mudanças deram resultado.

Haaland foi um fenômeno instantâneo, quebrando recordes ao marcar incríveis 36 gols em 35 partidas da Premier League. O impacto de Stones em suas novas funções também foi enorme, especialmente na segunda metade da temporada.

O resultado foi uma campanha invicta e assustadoramente dominante até a final da Champions League, com oito vitórias e cinco empates.

O City passou pela fase de grupos com duas rodadas de antecedência antes de acelerar de vez no mata-mata. Destruiu o RB Leipzig por 8 a 1 no agregado, passou pelo Bayern de Munique por 4 a 1 e teve sua revanche na semifinal: uma atuação de gala por 4 a 0 contra o Real Madrid, no segundo jogo em Manchester, que garantiu a vitória por 5 a 1 no placar agregado.

Eles chegaram à final em Istambul tendo marcado 31 gols e sofrido apenas cinco. Campeões da Premier League e da Copa da Inglaterra, a tríplice coroa estava ao alcance.