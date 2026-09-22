Como Pep Guardiola levou o Manchester City de coadjuvante a campeão da Champions League
Por anos, conquistar a Champions League parecia um sonho impossível para o Manchester City. Depois que o sheik Mansour, de Abu Dhabi, assumiu o clube em 2008, o sucesso europeu se tornou uma das principais ambições daquela equipe que, na época, ocupava apenas o meio da tabela da Premier League.
O clube de Manchester logo passou a dominar o cenário doméstico graças a uma combinação de grandes investimentos e movimentos inteligentes no mercado de transferências. À medida que seu status na Champions League crescia, porém, o City acumulava eliminações frustrantes e dolorosas quase-conquistas na busca pelo principal troféu da Europa.
Depois que o time de Pep Guardiola perdeu a final para o Chelsea em 2021 e desperdiçou uma vantagem dramática na semifinal contra o Real Madrid na temporada seguinte, aumentaram as dúvidas sobre se o City conseguiria conquistar a competição antes do fim da passagem do lendário treinador pelo clube.
Guardiola e suas estrelas, no entanto, seguiram em frente e chegaram novamente à final em 2023. Graças a um belo chute do meio-campista Rodri, o City venceu a Inter por 1 a 0 na Turquia e conquistou o título.
Finalmente, o sonho virou realidade.
As dificuldades do City na Champions
Antes da aquisição de 2008 que ajudou a transformar o futebol inglês, o único título continental do City havia sido a Recopa Europeia de 1970, quando o pênalti de Francis Lee no primeiro tempo garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Gornik Zabrze, da Polônia, na final. Embora tenha chegado às semifinais no ano seguinte, o clube se tornou um mero coadjuvante no grande palco europeu até alcançar a Champions League em 2011.
Apesar de o City ter se estabelecido como a principal força da Inglaterra graças aos gastos elevados após a aquisição do xeique, a estratégia de contratações se mostrou dispersa demais para levar o time ao topo da Europa.
As contratações de Sergio Aguero, David Silva, Yaya Toure e Vincent Kompany formaram a base de uma equipe que levou o City a um novo patamar, mas não o suficiente. Enquanto Roberto Mancini conduziu o clube ao seu primeiro título da elite inglesa desde 1968, ele acabou pagando o preço por duas eliminações consecutivas na fase de grupos da Champions. O City intensificou sua estratégia de contratações, trazendo a criatividade de Kevin De Bruyne e a velocidade letal de Raheem Sterling, mas as semifinais de 2016 foram o máximo que o clube alcançou em três anos sob o comando de Manuel Pellegrini.
Quando Guardiola chegou naquele verão europeu, o clube passou a gastar em um ritmo sem precedentes para colocar em prática sua visão, contratando nomes como Bernardo Silva, Ederson, Kyle Walker, Aymeric Laporte e Riyad Mahrez. Com Aguero ainda marcando gols a rodo, De Bruyne ditando o ritmo com seus passes incisivos e Toure dominando o meio-campo, o City tinha um potencial enorme. Ainda assim, foi eliminado nas oitavas de final da Champions League pelo critério do gol fora de casa após um empate por 6 a 6 no placar agregado com o Monaco, em uma primeira temporada sem troféus sob o comando do treinador.
Enquanto o City quebrava recordes ingleses a caminho de dois títulos consecutivos da liga, seus problemas continentais continuavam, com Liverpool, Tottenham e Lyon eliminando o clube nas quartas de final.
“É um ano diferente, mas a mesma coisa”, disse De Bruyne após a derrota para o Lyon em 2020, enquanto Guardiola alertou: “Um dia vamos superar essa barreira”.
Bateu na trave, mas não chegou lá
Eles romperam essa barreira na temporada seguinte. Novamente uma potência doméstica, o City passou pelo Borussia Dortmund para chegar a uma semifinal contra o Paris Saint-Germain. Depois de uma valente vitória de virada na capital francesa, dois gols de Mahrez garantiram a vitória por 4 a 1 no placar agregado e colocaram o time na final contra o Chelsea, que acabara de eliminar o Real Madrid.
“As pessoas acreditam que é fácil chegar à final da Champions League”, disse Guardiola. “Chegar à final agora dá sentido ao que fizemos nos últimos quatro ou cinco anos. Todos os dias esses caras foram consistentes e isso é extraordinário.”
A final foi disputada diante de um público limitado no Porto, em Portugal, por causa das restrições impostas pela Covid-19. O primeiro tempo foi equilibrado, com os dois times mostrando potencial, mas o Chelsea abriu o placar antes do intervalo. Kai Havertz recebeu um belo passe em profundidade de Mason Mount, passou pelo goleiro Ederson e tocou para o fundo das redes.
O City voltou melhor após o intervalo e aumentou a pressão com o passar do segundo tempo, mas não conseguiu encontrar uma maneira de superar Edouard Mendy. Mais uma vez, o City terminou de coração partido enquanto o time de Thomas Tuchel comemorava o título europeu.
O revolucionário treinador catalão foi muito criticado pelo fracasso de sua equipe, em meio a acusações de que havia feito ajustes táticos demais. Aguero, Rodri e Fernandinho ficaram fora do time titular, enquanto Gundogan recuou para uma função mais defensiva no meio-campo e Sterling formou o ataque ao lado de Mahrez.
Gundogan, artilheiro da equipe, não conseguiu oferecer perigo contra o Chelsea, enquanto também teve dificuldades para proteger a defesa diante dos passes de Mount pelo centro.
“Ele sempre teve Rodri ou Fernandinho ali, mas mudou isso. Sabemos que ele mexe muito taticamente, talvez tenha visto uma fraqueza naquela área, mas Thomas Tuchel anulou qualquer ameaça”, disse o ex-zagueiro da Inglaterra e do Manchester United Rio Ferdinand.
“Vimos Riyad Mahrez e Raheem Sterling jogando muito abertos, algo que eles realmente não fizeram nesta temporada, e talvez essa tenha sido uma das coisas que o City fez errado.”
Guardiola defendeu suas mudanças, dizendo: “Eu tomei a decisão de colocar jogadores de qualidade. Gundogan jogou muitos anos nessa posição. Para ter velocidade, encontrar os jogadores pequenos, a qualidade, os jogadores brilhantes, por dentro, no meio e entre as linhas. Essa foi a decisão.”
De volta à prancheta
Aquela derrota deixou o clube do Etihad Stadium com muito a refletir, mas o colapso no Santiago Bernabéu um ano depois fez muitos acreditarem que simplesmente faltava ao City o DNA necessário para dar o passo final.
Disputando a semifinal com os Merengues, o City foi espetacular no jogo de ida. De Bruyne e Gabriel Jesus colocaram o time em vantagem por 2 a 0 nos primeiros 11 minutos, e Phil Foden devolveu a vantagem de dois gols depois que Karim Benzema descontou. Vinicius Junior marcou pouco depois, mas Bernardo Silva apareceu para garantir a vitória por 4 a 3.
Na capital espanhola, o City se recusou a dar qualquer espaço aos donos da casa e, quando Mahrez marcou faltando pouco mais de 15 minutos para o fim, a partida parecia decidida. Depois de boas chances de Jack Grealish serem defendidas nos minutos finais, o Real Madrid teve seu primeiro chute no alvo aos 45 do segundo tempo, quando Benzema ajeitou para Rodrygo bater para o gol e vencer Ederson. Um minuto depois, a cabeçada de Rodrygo deixou o placar agregado em 5 a 5, e ele quase marcou o gol da virada no último lance, mas sua finalização foi defendida. Aos cinco minutos da prorrogação, Ruben Dias derrubou Benzema dentro da área, e o francês completou a virada.
O City estava eliminado, e os Merengues seguiram para derrotar o Liverpool na final.
“Eu tive derrotas na Champions League, tive derrotas difíceis no Barcelona, quando não conseguimos chegar à final”, disse Guardiola. “Mas é difícil para nós, não posso negar. Estivemos tão perto da final da Champions League.”
Ele acrescentou: “Isso terá um impacto positivo nos jogadores do Real Madrid, mas realmente não sei quanto a nós. Não sofremos muito até eles marcarem, mas não jogamos o nosso melhor futebol.”
Guardiola foi para a campanha de 2022-23 buscando transformar o trauma de Madrid e Porto em uma oportunidade para mudar as coisas. Ele reformulou a estrutura tática do City, tentando transformar sua equipe em uma máquina mais eficiente.
Uma das principais mudanças foi a chegada de Erling Haaland, vindo do Borussia Dortmund. O norueguês vinha desmontando linhas defensivas por todo o continente desde que despontou pelo Red Bull Salzburg, em 2019. Somando suas passagens pela Áustria e pela Alemanha, ele marcou incríveis 23 gols em apenas 19 jogos. Embora os torcedores estivessem ansiosos para ver o que ele faria sob o comando de Guardiola, a relutância anterior do treinador em utilizar um centroavante de ofício fez muitos considerarem a contratação uma espécie de aposta.
A segunda grande mudança envolveu John Stones. Um zagueiro seguro e com boa qualidade na saída de bola, Guardiola explorou sua versatilidade naquela temporada, fazendo com que ele passasse a atuar ocasionalmente como lateral e também pelo meio-campo ao lado de Rodri quando o City tinha a posse de bola.
As mudanças deram resultado.
Haaland foi um fenômeno instantâneo, quebrando recordes ao marcar incríveis 36 gols em 35 partidas da Premier League. O impacto de Stones em suas novas funções também foi enorme, especialmente na segunda metade da temporada.
O resultado foi uma campanha invicta e assustadoramente dominante até a final da Champions League, com oito vitórias e cinco empates.
O City passou pela fase de grupos com duas rodadas de antecedência antes de acelerar de vez no mata-mata. Destruiu o RB Leipzig por 8 a 1 no agregado, passou pelo Bayern de Munique por 4 a 1 e teve sua revanche na semifinal: uma atuação de gala por 4 a 0 contra o Real Madrid, no segundo jogo em Manchester, que garantiu a vitória por 5 a 1 no placar agregado.
Eles chegaram à final em Istambul tendo marcado 31 gols e sofrido apenas cinco. Campeões da Premier League e da Copa da Inglaterra, a tríplice coroa estava ao alcance.
Realizando o sonho
Primeiro, Haaland e companhia precisariam superar a Inter de Simone Inzaghi. Embora os italianos tivessem derrotado o Barcelona na fase de grupos e passado por Porto, Benfica e Milan a caminho da final, haviam mostrado algumas brechas defensivas.
O City escalou um time bastante ofensivo e empurrou a Inter para o seu próprio campo, com Stones tendo papel importante no domínio da equipe como parte de uma dupla de volantes. A Nerazzurri, no entanto, não cedeu muitas chances, com Andre Onana defendendo finalizações perigosas no primeiro tempo.
O fatídico gol saiu no meio do segundo tempo, quando Bernardo Silva chegou até a linha de fundo e fez um passe para trás. A bola voltou para a entrada da área, onde Rodri apareceu em velocidade máxima para bater de primeira, de chapa, e mandar para as redes.
O homem que Guardiola havia deixado no banco em uma mudança tática malsucedida dois anos antes acabara de marcar, com tranquilidade, o gol do título na final da Champions League, em uma atuação brilhante.
Finalmente, o City se tornou campeão europeu. E com isso, entrou em uma lista seleta de apenas dez clubes que conquistaram uma tríplice coroa somando títulos nacionais e continentais, sendo apenas o segundo da Inglaterra.
“Estava escrito nas estrelas. É nosso”, disse Guardiola.
Rodri disse à BT Sport: “É emocionante. Um sonho realizado. Todos esses caras aqui esperaram não sei quantos anos. Eles merecem, nós merecemos. Nos últimos anos, estivemos tão perto. Só quero agradecer a todos. Não foi fácil.”
Em agosto de 2026, ao deixar o clube para se juntar ao Barcelona, o meio-campista disse ao site do City: “Fazer parte da primeira Champions League e ser o cara que marcou naquela final é um privilégio. Era um sonho que perseguíamos há muitos anos.
“A ideia do clube era seguir nessa direção para ser o melhor clube do mundo. Completar essa história da maneira como fizemos e, claro, com o gol, além de mostrar que éramos capazes de superar situações difíceis como aquela que havíamos perdido antes, foi simplesmente incrível.”
O fim de uma era
Foram 15 anos e enormes quantias de dinheiro, mas o City finalmente chegou ao lugar onde sempre sonhou estar: no topo do futebol mundial. Com monstros competitivos como Guardiola, Haaland, Rodri e Bernardo Silva no elenco, o clube não pretendia se acomodar. O City queria garantir que continuaria entre a elite da Europa.
“Acho que, depois de alguns dias, quando isso se acalmar um pouco, esse sentimento de ganhar esse troféu... acho que vou querer fazer isso de novo”, acrescentou Haaland. “Conheço a mim mesmo o suficiente para saber que é assim que vou pensar. Temos que defender o que conquistamos nesta temporada. É assim que funciona e, em um ou dois meses, tudo é esquecido e temos que começar a atacar novamente. Isso é a vida.”
Depois da conquista da Champions naquela temporada, eles continuaram vencendo. Depois de derrotar o Sevilla na Supercopa da Uefa, viajaram para a Arábia Saudita e conquistaram o Mundial de Clubes.
O City também ampliou ainda mais seu domínio na Premier League e, embora o Real Madrid tenha eliminado a equipe novamente da competição europeia na temporada seguinte, uma enorme barreira já havia sido superada.
“As pessoas dizem que eu tenho que conquistar tríplices coroas todas as temporadas. Sou um bom treinador, mas não. Gosto desta competição pelo fato de termos vencido, ela faz parte da história, e os jogadores serão lembrados pelo resto de suas vidas”, disse Guardiola.
Suas duas últimas temporadas no comando foram difíceis. O City terminou em terceiro e segundo lugar na liga, respectivamente, e foi eliminado precocemente da Champions League, embora o lendário treinador tenha encerrado sua passagem pelo clube depois de conquistar as Copas da Inglaterra e da Liga Inglesa.
A queda de rendimento apenas reforça a importância do título de 2023 para o legado de Guardiola e do clube. Antes de Istambul, o sucesso doméstico do City era ofuscado pela incapacidade de triunfar na Champions. Conquistar o troféu mudou sua reputação para sempre, provando que o clube era capaz de enfrentar gigantes tradicionais como Barcelona e Real Madrid.
Uma nova era começou com Enzo Maresca no comando, enquanto Rodri, Bernardo Silva e Stones já deixaram o clube. Haaland tem novos companheiros ao seu redor, mas a ambição do City é clara: reconquistar o título nacional e recuperar a magia daquela noite em que Rodri transformou o sonho do clube em realidade.