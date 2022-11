Zurique x Lyon: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League feminina

Equipes buscam a primeira vitória no Grupo C da UCL feminina; veja como acompanhar ao vivo na internet

Em busca da primeira vitória na Champions League feminina, Zurique e Lyon entram em campo nesta quinta-feira (24), às 14h45 (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo C da UCL feminina. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do canal do YouTube do DAZN Brasil.

Na terceira posição com apenas um ponto, o Lyon busca a recuperação para defender o título da Liga dos Campeões, enquanto o Zurique está na lanterna do grupo, sem pontuar. Perdeu para a Juventus na estreia por 2 a 0, e para o Arsenal por 3 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Zurique: Friedli; Riesen, Stierli, Vetterlein, Wos; Megroz, Piubel, Markou, Dubs; Pinther, Humm.

Escalação do provável Lyon: Endler; Cayman, Sombath, Renard, Morroni; Henry, Horan, Van de Donk; Cascarino, Malard, Bruun.

Desfalques

Zurique

Marie Hobinger, afastada dos gramados desde setembro, está fora.

Lyon

Ada Hegerberg, Catarina Macario and Sara Dabritz, lesionadas, são desfalques certos.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 24 de novembro de 2022

• Horário: 14h45 (de Brasília)

• Local: Wefox Arena – Schaffhausen, SUI

• Arbitragem: ANGELIKA SOEDER (árbitro), SINA DIEKMANN e MELISSA JOOS (assistentes), FABIENNE MICHEL (quarto árbitro)