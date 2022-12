Zurich x Arsenal ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da final da Champions League feminina

Gunners entram em campo querendo manter a liderança do grupo C; veja como assistir na TV e na internet

Zurique e Arsenal entram em campo na tarde desta quarta-feira (21), na Wefox Arena, às 14h45 (de Brasília), pela sexta rodada do grupo C da Champions League feminina. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no DAZN, no streaming.

Líder do grupo com 10 pontos, o Arsenal acumula três vitórias um empate e uma derrota até o momento. A equipe perdeu Miedema nos últimos dias, após lesão no joelho.

Do outro lado, o Zurich é o lanterna da chave ainda sem pontuar e com derrotas em todos os duelos disputados.

Escalações:

Escalação do provável do Arsenal: Zinsberger; Wienroither, Williamson, Wubben-Moy, Catley; Walti, Maanum, Nobbs; Foord, McCabe, Blackstenius.

Escalação do provável do Zurich: Friedli; Riesen, Stierli, Vetterlein, Megroz; Pinther, Wos, Rey, Piubel; Humm, Pilgrim.

Desfalques

Arsenal

Miedema lesão no joelho.

Zurich

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 21 de dezembro de 2022.

• Horário: 14h45 (de Brasília).

• Local: Wefox Arena, Schaffhausen - SUI