Zlatko Dalic é nomeado técnico da Croácia após nove anos de ausência

Zlatko Dalic deixa o cargo de técnico da seleção croata. A Federação Croata de Futebol anunciou a notícia por meio de seus canais oficiais. Ele não renovará seu contrato, que está chegando ao fim.
Isso marca o fim de uma era de quase nove anos. Dalic assumiu o cargo de técnico da seleção em outubro de 2017 e, pouco menos de um ano depois, levou o país ao seu melhor desempenho até então.
Na Copa do Mundo de 2018, a Croácia venceu, entre outros, a Argentina (0 a 3) na fase de grupos, para depois derrotar também a Dinamarca, a Rússia e a Inglaterra na fase eliminatória. Com isso, garantiu uma vaga na final.
Essa final foi perdida para a França por 4 a 2. Mas a Croácia terminou em segundo lugar naquela Copa do Mundo, um resultado notável.
Nos anos seguintes, a Croácia continuou a apresentar um excelente desempenho sob o comando de Dalic. Na Copa do Mundo de 2022, a Croácia ficou em terceiro lugar, ao vencer a disputa pelo terceiro lugar contra o Marrocos. E, em 2023, a Croácia perdeu a final da Liga das Nações para a Espanha.
No Euro 2024, a Croácia ficou em um grupo difícil, que incluía Espanha e Itália, entre outros. Ficou em terceiro lugar e, com isso, não se classificou para a fase eliminatória. Na atual Copa do Mundo, a Croácia foi eliminada nas oitavas de final pelo Portugal: 2 a 1.
Esse foi, portanto, o último dos 111 jogos internacionais de Dalic como técnico da Croácia. Slaven Bilic (57) é cotado como seu sucessor.