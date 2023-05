Zlatan Ibrahimovic já foi campeão da Champions League?

O atacante sueco é um dos maiores artilheiros na história da Liga dos Campeões da Europa

Faça uma lista dos melhores atacantes do futebol mundial no século XXI, e será impossível não pensar no nome de Zlatan Ibrahimovic. O grandalhão sueco deixou seu nome marcado na história, com diversos gols e muitos títulos nacionais e internacionais, mas jamais sentiu o prazer de levantar uma taça de Champions League.

A campanha que levou Ibrahimovic mais próximo do tão sonhado título europeu foi a de 2009/10. Na ocasião, o sueco havia trocado a Inter de Milão pelo Barcelona e foi eliminado pela própria Inter na semifinal. A estadia de Ibra no Barça também não deixou muitas saudades em nenhuma parte – nem torcida, jogadores barcelonistas ou no próprio atacante, que nunca escondeu as críticas em relação ao técnico Pep Guardiola. Ibrahimovic deixou o Barcelona no ano seguinte e, como se fosse de propósito, o clube catalão acabou sendo campeão em 2010/11.

Ibrahimovic também viu o seu Milan chegar nas semifinais da Champions League na atual temporada, 2022/23, mas vale destacar que o veterano de 41 anos está lesionado e não tem jogado pelos Rossoneri. Apesar de ser um dos maiores artilheiros da história da competição, Ibrahimovic jamais conquistou a Liga dos Campeões da Europa. Será que ainda dá tempo de levantar a sua tão sonhada Orelhuda?