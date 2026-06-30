Zlatan Ibrahimovic critica duramente Ronald Koeman: “Isso me deixa irritado”

De acordo com os ex-atacantes de renome mundial Zlatan Ibrahimovic e Thierry Henry, Ronald Koeman é o principal responsável pela eliminação precoce da seleção holandesa na Copa do Mundo. Essa é a conclusão a que chegaram na FOX Sports.

A seleção holandesa perdeu na noite de segunda-feira nos pênaltis para o Marrocos. Sobretudo, a estratégia do técnico da seleção holandesa está recebendo muitas críticas. Não apenas no próprio país, mas em todo o mundo, Koeman está sob fogo cruzado.

Ibrahimovic, que jogou no Ajax sob o comando de Koeman entre 2001 e 2004, criticou duramente seu ex-técnico logo após o jogo. “Essa derrota é culpa de Koeman, porque não reconheço essa seleção holandesa. Ele perdeu com uma identidade que não é a identidade holandesa. Isso me deixa irritado.”

“Sempre me ensinaram: atacar, atacar, atacar. Essa não é a identidade holandesa. Hoje, Koeman parecia um técnico italiano, que jogava para não perder. Enquanto a Holanda sempre joga para vencer. Se você vai perder, pelo menos perca com a sua própria identidade e não a altere...”

“Essa não foi a Holanda que estou acostumado a ver. Dá para perceber, pela maneira como jogaram, que não se sentiam à vontade. A posse de bola tinha sumido, o futebol ofensivo tinha sumido... A situação parecia simplesmente péssima, e a culpa era toda do Koeman. Não gostei nem um pouco, realmente nem um pouco”, reitera Ibrahimovic sua opinião.

Henry demonstra, sobretudo, incompreensão pela escolha de Koeman de começar com cinco defensores. “Com isso, você basicamente diz que tem medo do Marrocos. É claro que isso é permitido. Se você vencer, está certo. Se perder, está errado.”

“Fiquei realmente surpreso, porque a Holanda normalmente não joga assim, mas Koeman claramente tinha uma visão diferente sobre isso”, afirma o francês.