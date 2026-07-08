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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Zizo: Fiz parte de uma jornada histórica... e estou orgulhoso do que conquistamos

Egito
Argentina x Suíça
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EUA

Jogador da seleção egípcia fala após a eliminação da Copa do Mundo

Ahmed Sayed Zizo, jogador da seleção egípcia, expressou seu orgulho pela conquista dos “Faraós” na Copa do Mundo de 2026, esperando que isso seja um ponto de partida para o que está por vir.

A seleção egípcia foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após a derrota para a Argentina por 2 a 3, na terça-feira, no estádio de Atlanta, depois de ter estado à frente no placar por 2 a 0.

Cerca de 24 horas após o término da partida, Zizo escreveu uma mensagem em sua conta pessoal no Instagram, na qual afirmou: “O que aconteceu não é apenas uma conquista no futebol, mas um momento que ficará gravado na história do Egito”.

Ele acrescentou: “Estou muito orgulhoso do que conquistamos e ainda mais orgulhoso por ter feito parte de uma jornada que trouxe sorrisos aos rostos de milhões de egípcios. Não há sensação que se compare a ver um povo inteiro feliz, com a cabeça erguida e se sentindo orgulhoso de seu país”.

E continuou: “Há muito tempo, nosso sonho era que o Egito escrevesse uma nova página na história da Copa do Mundo, e hoje esse sonho se tornou realidade. Essa conquista não pertence a uma geração nem a um grupo de jogadores; é uma conquista em nome de todos os egípcios que acreditaram, tiveram paciência e continuaram torcendo até o último momento”.

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Suíça
SUÍ

E continuou: “A alegria do Egito hoje se espalha pelo mundo inteiro; não há campeonato ou título que se compare ao momento em que se vê a bandeira do seu país hasteada e seu nome ser mencionado com todo o orgulho e respeito entre as maiores seleções do mundo”.

E concluiu: “Louvado seja Deus, sempre e para sempre. Peço a Deus que isso seja apenas o começo e que a bandeira do Egito permaneça sempre no lugar mais alto. Viva o Egito!”

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