Ahmed Sayed Zizo, jogador da seleção egípcia, expressou seu orgulho pela conquista dos “Faraós” na Copa do Mundo de 2026, esperando que isso seja um ponto de partida para o que está por vir.

A seleção egípcia foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após a derrota para a Argentina por 2 a 3, na terça-feira, no estádio de Atlanta, depois de ter estado à frente no placar por 2 a 0.

Cerca de 24 horas após o término da partida, Zizo escreveu uma mensagem em sua conta pessoal no Instagram, na qual afirmou: “O que aconteceu não é apenas uma conquista no futebol, mas um momento que ficará gravado na história do Egito”.

Ele acrescentou: “Estou muito orgulhoso do que conquistamos e ainda mais orgulhoso por ter feito parte de uma jornada que trouxe sorrisos aos rostos de milhões de egípcios. Não há sensação que se compare a ver um povo inteiro feliz, com a cabeça erguida e se sentindo orgulhoso de seu país”.

E continuou: “Há muito tempo, nosso sonho era que o Egito escrevesse uma nova página na história da Copa do Mundo, e hoje esse sonho se tornou realidade. Essa conquista não pertence a uma geração nem a um grupo de jogadores; é uma conquista em nome de todos os egípcios que acreditaram, tiveram paciência e continuaram torcendo até o último momento”.

E continuou: “A alegria do Egito hoje se espalha pelo mundo inteiro; não há campeonato ou título que se compare ao momento em que se vê a bandeira do seu país hasteada e seu nome ser mencionado com todo o orgulho e respeito entre as maiores seleções do mundo”.

E concluiu: “Louvado seja Deus, sempre e para sempre. Peço a Deus que isso seja apenas o começo e que a bandeira do Egito permaneça sempre no lugar mais alto. Viva o Egito!”