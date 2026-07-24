O Manchester United venceu o BK Rosenborg num jogo de preparação. Na Noruega, a equipa de Michael Carrick foi demasiado forte e ganhou por 5-0. Joshua Zirkzee foi a figura dos visitantes.
Shea Lacey, um jogador formado no clube que na época passada também já somou minutos na equipa principal, colocou o Manchester United em vantagem. Entrou na área em drible e colocou a bola no canto mais distante: 1-0.
Só na segunda parte o colosso inglês ampliou a vantagem sobre o Rosenborg. Joshua Zirkzee tirou o adversário direto do caminho e depois também o guarda-redes, antes de marcar: 2-0.
Depois disso, o Manchester United aumentou ainda mais a vantagem por intermédio de Jacob Daveney, de 19 anos, e Harry Amass.
Na fase final do encontro, Ethan Williams ainda encostou ao segundo poste para o 5-0, que acabou por ser também o resultado final.
Na preparação para a nova temporada da Premier League, o Manchester United ainda vai defrontar Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Leeds United e AC Milan. A 22 de agosto, a temporada começa com uma deslocação ao terreno do Hull City.