Zimbábue x África do Sul: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Africana de Nações 2025

Zimbábue e África do Sul se enfrentam nesta segunda-feria (29), às 13h (de Brasília), no Estádio de Marraquexe, em Marrocos, pela terceira rodada do Grupo B da Copa Africana de Nações 2025. A partida ainda não teve transmissão ao vivo confirmada para o Brasil. (veja a programação completa).

A África do Sul entra em campo em situação mais confortável e como favorita ao duelo. Vice-líder do grupo, a equipe soma três pontos e depende apenas de um empate para avançar às oitavas de final. Mesmo assim, os Bafana Bafana não devem adotar uma postura conservadora. A tendência é de um time competitivo desde o início, buscando a vitória para garantir uma classificação mais tranquila e um cruzamento teoricamente mais acessível na próxima fase. Na campanha até aqui, a África do Sul mostrou organização coletiva, bom controle e eficiência nos momentos decisivos, apesar da derrota apertada para o Egito na rodada passada, definida em pênalti. Antes disso, havia vencido Angola por 2 a 1, resultado que colocou a equipe em posição favorável no grupo.

O Zimbábue, por outro lado, chega à última rodada sob forte pressão. A seleção soma apenas um ponto em duas partidas e ainda não venceu na competição, o que a obriga a buscar um resultado positivo contra um rival mais estável. A estreia foi marcada por uma derrota por 2 a 1 para o Egito, com um gol sofrido nos acréscimos, enquanto o empate em 1 a 1 com Angola manteve vivas as chances matemáticas, mas expôs novamente dificuldades na criação ofensiva quando precisa propor o jogo. O cenário obriga os Warriors a adotarem uma postura mais agressiva do que o habitual, o que pode abrir espaços e aumentar os riscos defensivos diante de uma África do Sul mais equilibrada.

Notícias e prováveis escalações

Notícias do ZImbábue

O Zimbábue terá um desfalque importante para o confronto decisivo. O zagueiro Teenage Hadebe se lesionou na partida contra Angola e está fora, forçando mudanças na linha defensiva. A tendência é que Brendan Galloway assuma a vaga, formando a defesa ao lado de Divine Lunga, Gerald Takwara e Emmanuel Jalai. No meio-campo, Marvelous Nakamba segue como principal referência de equilíbrio, enquanto Knowledge Musona, autor do gol na última rodada, continua sendo a principal esperança ofensiva da equipe.

Provável escalação: Washington Arubi; Emmanuel Jalai, Gerald Takwara, Brendan Galloway e Divine Lunga; Marvelous Nakamba, Jonah Fabisch; Bill Antonio, Knowledge Musona e Prince Dube; Macauley Bonne. Técnico: Mario Marinica.

Notícias da África do Sul

A África do Sul não tem desfalques confirmados e deve manter a base utilizada nas duas primeiras rodadas. Mesmo precisando apenas de um empate, o técnico Hugo Broos deve escalar força máxima, apostando na solidez defensiva e na mobilidade do trio ofensivo. Lyle Foster, apesar de atuação discreta contra o Egito, segue como referência no ataque, enquanto Teboho Mokoena organiza o meio-campo.

Provável escalação: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Mbekezeli Mbokazi, Siyabonga Ngezana e Aubrey Modiba; Yaya Sithole, Teboho Mokoena e Oswin Appollis; Thalente Mbatha, Tshepang Moremi e Lyle Foster. Técnico: Hugo Broos.

Quando é?

Africa Cup of Nations - Grp. B Stade de Marrakech

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

