Zidane se enfurece com jogo na neve: "Não foi futebol"

Treinador do Real Madrid dispara contra decisão de manter partida contra o Osasuna e culpa condições climáticas por empate sem gols

A neve foi a grande vilã do empate por 0x0 entre e Osasuna no último sábado (9), na opinião do treinador Zinedine Zidane.

Frustrado com as condições do gramado, o francês disparou contra a decisão de manter a realização partida, que em sua opinião deveria ter sido adiada por conta das condições climáticas em Pamplona, no norte da .

“Fizemos o que pudemos em campo, mas a verdade é que não foi uma partida de futebol. As condições eram péssimas”, disse Zizou após o jogo.

A comissão do Real Madrid segue em Pamplona mesmo após o término da partida, já que a neve está impedindo que os voos deixem a cidade espanhola.

“Foram dias complicados, e agora não sabemos quando poderemos voltar para casa. É claro para mim que a partida contra o Osasuna deveria ter sido cancelada, porque o gramado não tinha condições de receber uma partida de futebol”, completou o treinador.

Empatamos en Pamplona en un partido marcado por la nevada.



El resumen en vídeo, la galería y la crónica del partido. 👇#OsasunaRealMadrid | #HalaMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 9, 2021

O embate contra o Osasuna, que ocupa a zona de rebaixamento da , com uma sequência de 11 jogos sem vencer, era tido como uma oportunidade para ultrapassar o na tabela. O jogo também marcou o retorno de Hazard ao time titular, em mais uma exibição decepcionante do belga.

Preocupado com seu retorno a Madri, o Real tem pela frente o Atlético de Bilbao (no dia 14, pela ) e Alcoyano (no dia 20, pela ). O clube só volta a campo pela La Liga no dia 23 de janeiro, contra o .