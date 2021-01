Hazard volta a ser titular do Real após 42 dias, mas é nulo em campo

Belga segue decepcionando sob o comando de Zidane no time espanhol. Com atacante em campo, Real não sai do empate contra o Osasuna

Parece não ter fim a má fase de Eden Hazard no . Após 42 dias sem iniciar uma partida como titular pelo time merengue, o Belga voltou a ser escalado no time inicial, mas pouco fez no decepcionante empate por 0x0 com o Osasuna pela .

Contratado a peso de ouro do na temporada passada, o craque era visto como a solução definitiva para o setor ofensivo do Real, após a saída de Cristiano Ronaldo para a . O que se viu em campo, no entanto, foi um Hazard de baixíssimo rendimento, que não lembra em nada o atacante veloz e decisivo dos tempos de .

Na partida deste sábado (9) contra o Osasuna (penúltimo colocado, que vem de uma sequência de 10 partidas sem vencer na La Liga), Hazard foi uma das apostas de Zidane para conseguir os três pontos, mas voltou a desapontar. Em um Real inoperante, o belga pouco fez, com o time terminando a partida com apenas um chute no alvo.

Na temporada de 2020/21 foram apenas nove partidas disputadas (de um total de 24 do Real até aqui), com dois gols e nenhum passe decisivo. Os números são especialmente ruins quando comparados a seus dias de Chelsea, onde marcou 110 vezes em 352 partidas, mesmo sem ser necessariamente um atacante.

Com o tropeço, o Real Madrid fica em posição ainda mais delicada na tabela da La Liga. Apesar da diferença de apenas um ponto, o líder tem três partidas a menos na competição, que podem render até nove pontos adicionais.

As próximas partidas são contra o Atlético de Bilbao (no dia 14, pela ) e Alcoyano (no dia 20, pela ). O Real só volta a campo pela La Liga no dia 23 de janeiro, contra o .