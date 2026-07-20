Zidane prepara uma “surpresa para Mbappé”… e a decisão definitiva será tomada em setembro

Reportagens da imprensa francesa revelaram que Zinedine Zidane, o futuro técnico da seleção francesa, já começou a traçar sua estratégia técnica e administrativa para comandar os “Galo”, sucedendo Didier Deschamps, com a confirmação do presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo, de que o lendário jogador francês assumirá oficialmente o cargo no final deste mês de julho.

O jornal francês “L’Équipe” informou que Zidane, campeão da Copa do Mundo de 1998, prefere manter Michael Olisi na posição de meia-armador (número 10), ideia que ele já vinha defendendo há vários meses, enquanto Kylian Mbappé poderá passar pela mudança mais significativa na estratégia do novo técnico, já que será obrigado a escolher entre a posição de atacante puro ou passar a atuar na ponta, decisão que deve ser discutida durante a primeira pausa internacional desta temporada.

Zidane herda uma equipe que chegou às semifinais em 5 das últimas 6 grandes competições sob o comando de Deschamps ao longo de 14 anos, mas que não conquista seu primeiro título desde 2021 na Liga das Nações, além de herdar um legado tático representado pelo esquema 4-2-3-1, com o qual a seleção francesa encontrou um novo equilíbrio nos últimos meses.

Relatos revelaram que Zidane e Mbappé, que mantêm uma relação de amizade há anos, já estão se preparando para sua futura colaboração nos bastidores, tendo evitado propositalmente qualquer aparição pública durante a Copa do Mundo para não distrair a concentração da seleção francesa, enquanto o técnico tentou se comunicar com seu futuro capitão em várias ocasiões, sem se alongar nas conversas, partindo do desejo comum de preservar os preparativos da equipe para o torneio.

Com sua presença em Madri, Zidane poderá manter contato regular com o atacante do Real Madrid ao longo da temporada, o que lhe facilitará acompanhar de perto o desempenho de seu principal astro e tomar as decisões adequadas sobre o papel dele na seleção.

Espera-se que o principal desafio de Zidane seja menos tático e mais administrativo, já que ele se concentrará na continuidade, assim como fez ao chegar ao Real Madrid em 2016, quando promoveu uma transformação radical em sua equipe graças às suas habilidades na gestão de jogadores, aliadas à capacidade de ajustar a hierarquia dentro do time e adaptar suas táticas com base nos jogadores disponíveis, especialmente no meio-campo.

Sem comprometer os fundamentos estabelecidos por Didier Deschamps, o tricampeão da Liga dos Campeões com o Real Madrid buscará desenvolver a seleção francesa com base no núcleo de jogadores já consolidado, aplicando gradualmente sua própria visão, na tentativa de levar a seleção francesa de volta aos pódios após anos de fracassos em grandes torneios.