Zidane perde Mendy machucado e ataca calendário: "jogamos duas temporadas em uma"

Lateral-esquerdo se lesiona pela segunda vez desde que foi contratado e aumenta a dor de cabeça do treinador francês

Zinedine Zidane deixa claro que não está feliz com a situação que seu elenco se encontra. Isso porque o lateral-esquerdo, Ferland Mendy se lesionou mais uma vez e não deve jogar contra o Osasuna nessa quarta-feira (25), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. O treinador reclamou do calendário e fez uma comparação com sua época de jogador.

"Tem um pouco de tudo, eles têm que jogar a cada três dias, seleção e nunca descansam. Na minha época jogávamos 40 jogos e agora são 65. Isso vai mudar e chegaremos a 70 partidas. Se jogam duas temporadas em uma. Criticavam os dias de descanso, mas há um plano prévio nos dias de descanso dos jogadores. Um jogador não é uma máquina e há pessoas muito boas, mas isso não é o suficiente", falou Zidane.

O é o atual líder do campeonato espanhol, empatado com o , muito graças aos gols de Karim Benzema. O treinador falou sobre a necessidade de cuidar da condição física do atacante francês.

"[Temos que cuidar] De Karim e de todos os outros. Há pouco tempo de recuperação, mas tentamos fazer isso bem feito. No final, somos 25 jogadores e temos que estar preparados para jogar. Vamos ter mudanças e veremos o que acontece com Karim. Temos que sair por cima", disse Zizou.

O treinador falou que Isco e Modric apresentam boas respostas na recuperação e estão próximos de serem reintegrados à equipe. Marcelo treinou com a equipe e deve estar à disposição de Zizou para enfrentar o Osasuna.

O técnico também foi questionado sobre a falta de minutos em campo para Rodrygo. Zidane disse saber o que está fazendo.

"Ele é um jogador da equipe principal, sabemos o que fazemos com ele, não se preocupe. São decisões minhas e veremos amanhã ou no fim de semana se ele jogará com o Castilla. Estamos felizes com ele e ele também de estar aqui. Se ele jogar com o Castilla o fará com alegria", explicou o francês.