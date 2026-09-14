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imago-sport-1083250944.jpgZUMA Press Wire

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Zidane observa o início de Mourinho: declaração impactante de lenda do Real Madrid

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Z. Zidane
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O que ele disse sobre o início do Real Madrid?

O francês Zinedine Zidane, ex-astro e ex-treinador do Real Madrid, elogiou o trabalho realizado pelo português José Mourinho no comando do time merengue, ressaltando que o clube vive um bom começo sob a direção de seu novo técnico, à margem de sua presença no Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 em Madri.

De acordo com o que foi noticiado pelo site espanhol "Defensa Central", Zidane falou brevemente sobre a situação do Real Madrid, mas enviou uma clara mensagem de apoio a Mourinho, após o início positivo do time na atual temporada.

Zidane disse: "O Real Madrid está apresentando um desempenho muito bom, como sempre. Mourinho conseguiu deixar o time em excelente estado", em um elogio direto ao treinador português e ao trabalho que vem realizando desde que assumiu o cargo.

As declarações de Zidane vieram após a vitória do Real Madrid sobre o Rayo Vallecano por 4 a 1, em uma partida na qual o time seguiu marcando gols, apesar da existência de períodos de queda no controle e no desempenho, questões que ainda fazem parte dos pontos que Mourinho trabalha para melhorar.

O elogio de Zidane adquire uma importância especial, tendo em vista seu conhecimento preciso das exigências do Real Madrid e das pressões que cercam o trabalho dentro do clube, depois de ter comandado o time como jogador e treinador e de ter conseguido, durante sua passagem no comando, gerir um grupo que reúne diversos astros.

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