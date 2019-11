Zidane: "Não tenho plano A ou plano B"

Em entrevista franca, técnico fala sobre o elenco Merengue e revela o que o mais incomoda

Em entrevista franca, Zinedine Zidane, técnico do , admitiu que não tem 'plano A ou B' para quando sua equipe não conquista resultados, e afirmou que confia no que o elenco tem para entregar.

Variando as escalações por motivos de lesões ou táticos, Zidane disse que não gosta ter um número definido dentro de sua equipe.

"Há jogadores que são melhores ou piores. Eu não tenho um plano A ou um plano B", afirmou em entrevista coletiva.

(Foto: AA)

"A cada três dias tenho que deixar de fora jogadores de qualidade e conto com todos, é o que mais me incomoda. Tento escolher os melhores, mas posso mudar. Não gosto de dizer que tenho um time A, ou uma equipe V ou C. Não é verdade", completou.

O Real Madrid enfrenta o Betis na tarde deste sábado (2), e Zidane analisou o adversário. "Todas as equipes vêm jogar e querem algo positivo. Temos que estar prontos e preparados para um jogo complicado. Devemos fazer o nosso melhor. Cada jogo é uma história diferente", finalizou.