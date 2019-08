Zidane espera último esforço do Real Madrid por Pogba

O United não contratou um substituto para o francês, mas Zidane não perde a esperança. Pogba está arrependido de não forçar sua saída

O técnico Zinedine Zidane espera que o faça um último esforço para contratar Paul Pogba, que seria a "cereja do bolo" após uma janela de transferências onde o clube é - até agora - o que mais gastou dinheiro.

Porém, somente um milagre poderia fazer com que essa negociação se concretize, embora o treinador não tenha perdido a esperança ainda, pedindo ao clube que valorize sua lealdade. Durante toda janela de transferências, Zidane não reclamou nenhuma vez de seu elenco e acabou ficando com dois jogadores que inicialmente não queria, Bale e James.

A operação para Pogba é muito complicada de acontecer. Só com o dinheiro das vendas - que não aconteceram - dos dois jogadores citados possibilitaria o Real a buscar o francês campeão do mundo. Os merengues anunciaram que o elenco está fechado, mas ano passado foi dito a mesma coisa e ainda assim Mariano chegou depois desta declaração.

Quem acompanha mais de perto o dia-a-dia do United afirma que Pogba perdeu todo o apoio no elenco, principalmente depois da saída de Lukaku para a Inter de Milão. As críticas e o racismo que sofreu após perder um pênalti contra o teria sido a gota d'água para o meio campista. Soma-se a isso pichações com os dizeres "Pogba Out", que evidenciam esse desgaste entre jogador e torcida.

Segundo o jornal espanhol As, Pogba está arrependido de não ter forçado mais sua saída para o Real Madrid enquanto a janela da ainda estava aberta. Agora, sem nenhum novo contratado do United para a posição do francês, é quase impossível que o time inglês o libere. Em contrapartida, o United não jogará a , e poderá compensar o que deixa de ganhar na competição com um venda de última hora de Pogba.