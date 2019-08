Lukaku brilha na estreia com a Inter enquanto United sofre para encontrar o gol

Com a Inter de Milão, Lukaku faz torcedores do Manchester United sentirem saudade; time inglês não vence a dois jogos e falta de gols incomoda

Romelu Lukaku deixou o após transferência brevemente conturbada para a , da . “De canto” na equipe inglesa, o jogador se mudou para o país da bota onde se tornou um dos principais atletas da Inter para esta temporada.

Depois da polêmica envolvendo o porte físico do atleta, no qual foi apontado por estar acima do peso, Lukaku chegou a rebater as críticas em um perfil oficial nas redes sociais, quando ainda defendia as cores dos Reds Devils. Mas apesar do ciclo de dois anos no United, o belga deixou a equipe no início de 2019-20 em meio às polêmicas.



(Foto: Instagram @romelulukaku)

Para ambos os lados, a atual temporada teve início de maneira distinta, uma vez que o mais novo “homem gol” da Inter foi negociado pelo United por cerca de 20 milhões de euros a menos comparado com o valor total gasto pelos ingleses para contratá-lo, em 2017 - 84 milhões de euros. Sem vencer a duas rodadas - um empate e uma derrota - os números do Manchester espelham a possível falta de Lukaku no elenco.

A equipe comandada por Ole Gunnar é apenas o quinto clube que mais finalizou na Premier League em três rodadas, com 29 chutes ao todo, e o terceiro que mais finalizou para fora do gol, 19 chances. Ainda assim, o United ganhou a partida de estreia por 4 a 0, contra o .

De início, a saída do jogador não afetou aos torcedores e bastidores do time, porém a ausência de gols e pontaria demonstrada nas últimas duas partidas fizeram com que os fãs pudessem se sentir carentes de um artilheiro, uma vez que Lukaku estreou com a Inter neste final de semana e marcou um dos gols da equipe durante a goleada por 4 a 0, contra o Lecce.

(Foto: Getty Images)

Coincidentemente, Lukaku foi apresentado à imprensa com a camisa da Inter um dia após o United golear um dos maiores rivais. Desde então, o retrospecto abaixo do esperado do Manchester - conforme citado acima, o coloca como o sexto pior time em precisão de finalizações no Campeonato Inglês, até o momento o aproveitamento é de 34,5%.

Lukaku poderia não ser mais útil ao United segundo parte da mídia inglesa ressaltou, mas a simultaneidade negativa na média do time na Premier League com a saída do jogador do elenco contribui para uma conclusão diferente.