Zidane enxerga Marcelo como peça-chave no Real Madrid

Pouco aproveitado por Santiago Solari, brasileiro tem moral de sobra com companheiros e, principalmente, Zizou

Marcelo será uma das peças-chave no retorno de Zinedine Zidane ao Real Madrid. O Blog Ora Bolas sabe que o treinador francês quer usufruir ao máximo do poder de liderança visto como "neutro" do experiente lateral-esquerdo dentro do "dividido" vestiário do clube espanhol.

Ídolo indiscutível e um dos nomes mais vitoriosos da história merengue, com 20 títulos de peso, o brasileiro é um dos poucos jogadores que mantém uma boa relação com as duas "alas" formadas no elenco: a dos espanhóis, que conta também com o alemão Toni Kroos, e a dos estrangeiros.

No geral, o grupo do Real é unido, mas há algumas particularidades que, aos olhos de Zizou, podem - e devem - ser contornadas com o apoio de Marcelo, que até a temporada passada contava com a ajuda do amigo Cristiano Ronaldo no papel de "gerenciador de crises".

Sob o comando do argentino Santiago Solari, o lateral de 30 anos perdeu espaço no time titular, passou a ter forma física contestada e, nas últimas semanas, foi colocado como reforço iminente da Juventus na próxima temporada. Aém disso, acabou por ser momentaneamente preterido na Seleção Brasileira. Na última convocação de Tite, para os amistosos contra Panamá e República Tcheca, Filipe Luís (Atlético de Madrid) e Alex Sandro (Juventus) foram chamados.

Agora, com a volta de Zidane, Marcelo deve reassumir a titularidade e, consequentemente, a função de líder dentro e fora de campo. Tem também a chance de retribuir a confiança depositada pelo comandante francês, que, vale destacar, exigiu do presidente merengue Florentino Pérez a sua permanência.