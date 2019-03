Real Madrid confirma Zidane como treinador; Solari pode seguir no clube

Real Madrid irá organizar uma coletiva de apresentação de Zidane no Santiago Bernabéu ainda nesta segunda-feira (11)

O Real Madrid confirmou no início da tarde desta segunda-feira (11) o retorno de Zinedine Zidane ao comando da equipe. O técnico francês volta ao time em situação oposta após quase nove meses de sua surpreendente saída.

Por meio de um comunicado oficial, o Real informou, antes mesmo de uma coletiva com o presidente do clube, Florentino Pérez, ao lado de Zidane, no Estádio Santiago Bernabéu, que o francês assinou contrato com os blancos até 30 de junho de 2022.

Na primeira passagem como treinador do Real, Zidane marcou época ao conquistar três Champions League consecutivas, porém optou por deixar o cargo dias depois de erguer o terceiro troféu da principal competição europeia.

Ainda segundo a nota, o time espanhol rescindiu contrato com Santiago Solari como treinador principal, mas ofereceu um vínculo em outra função. Solari deve permanecer no clube, que destacou “apreciar o trabalho de Santiago Solari e o compromisso e lealdade que sempre demonstrou a esta casa”.