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Zidane em seu primeiro teste: a disputa da Bola de Ouro acende o conflito entre Mbappé e Dembélé

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Real Madrid
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França
O. Dembele
K. Mbappe
Z. Zidane
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Antes de Zidane pegar no fio

Walid Acherchour, analista do programa "Après Foot" da rádio RMC, alertou para a possibilidade de as recentes declarações de Ousmane Dembélé afetarem o ambiente da seleção francesa, após a polêmica gerada por suas palavras depois da vitória do Paris Saint-Germain sobre o Brest por 1 a 0, na noite de domingo, pela quarta rodada do Campeonato Francês.

Dembélé falou sobre suas chances de manter a Bola de Ouro, afirmando que está acostumado a trabalhar em silêncio, sem ser "o escolhido", em uma resposta que chamou a atenção diante das recentes declarações de Kylian Mbappé sobre o prêmio.

Dembélé, que deu a assistência para o único gol da partida, marcado por Ferran Torres, disse: "Sempre fui assim, no fim da fila, trabalhando duro. Ao longo de toda a minha carreira, nunca disse uma palavra, apenas trabalhei de forma inacreditável. Nunca fui escolhido, mas trabalhei duro. No ano passado fui recompensado por um ano incrível com o Paris Saint-Germain, e este ano vamos ver. Sem pressão, estou tranquilo".

Acherchour relacionou a frase de Dembélé às declarações anteriores de Mbappé, depois de o atacante do Real Madrid ter falado sobre suas chances de conquistar a Bola de Ouro, apontando que ele sempre foi visto como "o escolhido", antes de afirmar que Dembélé talvez tenha levado aquelas palavras para o lado pessoal.

Acherchour disse: "Isso pode representar um problema para a seleção francesa, porque a declaração feita por Mbappé pode ser interpretada dessa forma. Estou convencido de que Ousmane Dembélé talvez tenha levado o assunto para o lado pessoal".

O analista francês acrescentou que a repetição da expressão "o escolhido" por Dembélé em sua fala após a partida contra o Brest não foi algo passageiro, sobretudo diante da grande repercussão desse tipo de declaração nas redes sociais.

E explicou: "O que Dembélé fez esta noite no Campeonato Francês não é algo trivial. A repetição da mesma frase de Kylian Mbappé... sabemos muito bem o que acontece nas redes sociais atualmente e o quanto isso se espalha, e não acredito que ele tenha feito isso de maneira banal".

Acherchour encerrou seu alerta ressaltando a necessidade de acompanhar a relação entre os jogadores, especialmente com cada um deles alcançando um novo nível em seu clube, considerando que o que acontece entre Dembélé e Mbappé merece ser monitorado, tanto no âmbito do Paris Saint-Germain quanto dentro da seleção francesa.

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