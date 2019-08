Zidane é perguntado por Neymar e deixa porta aberta: 'tudo pode acontecer'

Técnico do Real Madrid lembra que a janela só fecha dia 2 de setembro e que até lá chegadas e saídas podem mexer no elenco

A entrevista coletiva de Zinedine Zidane antes do jogo do contra o , pelo Campeonato Espanhol, foi marcada por perguntas sobre o futuro de Keylor Navas e sobre a possível chegada de Neymar. O técnico francês quis deixar bem claro que está focado no jogo da segunda rodada de LaLiga e não no brasileiro, mas não fechou as portas do clube para o jogador.

"Até 2 de setembro, tudo pode acontecer, há jogadores que podem sair e outros que podem chegar. Quero muito que chegue este dia, porque assim acabam todos assuntos de mercado. Não sei o que vai acontecer, só sei que amanhã jogamos contra o Valladolid", disse o treinador.

Diante das repetidas perguntas sobre Neymar, Zidane se limitou a afirmar que "meus jogadores são os que estão aqui" e que só está focado para o jogo deste sábado.