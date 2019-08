Real Madrid ainda pode emprestar Rodrygo. Tudo depende de Neymar

Clube da capital espanhola ainda vive a expectativa de contar com o atacante brasileiro do PSG

De acordo com o jornal Marca, o avalia a possibilidade de emprestar Rodrygo para ganhar rodagem em uma outra equipe. Curiosamente a situação depende muito de Neymar, que ainda pode chegar ao Santiago Bernabéu. O craque brasileiro, porém, parece mais comprometido em sair do PSG do que em assinar por outro clube.

Caso Neymar seja negociado com o Real Madrid, a cota de jogadores extracomunitários ficaria cheia, levando em conta as presenças de Éder Militão e Vinícius Junior. Se Neymar permanecer no ou for contratado por outro clube, Rodrygo deve seguir os passos de Vinicius Jr: começar a atuar pelo Real Madrid Castilla e conforme for se ajustando à nova realidade teria chances na equipe principal.

Zidane deixou a porta aberta para a possível chegada de Neymar ao clube madridista, mas prepara o time para a temporada sem contar com o camisa 10 do PSG. Porém, após uma nova aproximação, o time espanhol voltou a ficar otimista com suas possibilidades de contar com Neymar.

Porém, as chances de empréstimo são grandes. O Real Madrid emprestou a sensação japonesa Takefusa Kubo ao Mallorca para ganhar rodagem e experiência na liga japonesa.

Rodrygo se lesionou na pré-temporada e por enquanto ainda se recupera. Por isso ele não poderá estrear com o Real Madrid Castilla na liga.