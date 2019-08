Navas pede para sair do Real Madrid; PSG ainda pode ser um destino

Goleiro costarriquenho não está satisfeito em ser banco de Courtois e quer um time onde possa atuar regularmente

A segunda passagem de Zinedine Zidane pelo começou um tanto quanto turbulenta. A fraca pré-temporada e as situações não resolvidas com alguns jogadores fizeram com que o treinador francês já fosse olhado com suspeita, mesmo com a vitória na abertura de LaLiga por 3 a 1. Dessa vez, o goleiro tricampeão da com os Blancos, Keylor Navas pediu para deixar o clube por não querer ficar de reserva de Thibaut Courtois, de acordo com o jornal Marca.

Navas foi titular absoluto durante a primeira passagem de Zidane pelo Real Madrid como técnico. Ele ganhou a vaga do ídolo Iker Casillas - que depois acabaria indo para o - e foi homem de confiança de Zidane nesse período. Era por vezes até chamado de "protegido" pelo técnico francês.

Porém, com a presença de Courtois no time a situação se inverteu. Navas perdeu o posto de "intocável" e já sabe que amargará a reserva caso continue no Santiago Bernabéu.

Por isso, Navas já comunicou à diretoria do clube que quer sair e os mandatários já começam a procurar possíveis destinos para Navas e os substitutos para essa temporada. O destino mais "possível" ainda é o . Keylor foi especulado no clube francês ao final de sua segunda temporada no Real, mas a negociação acabou não ocorrendo. Agora, porém, depois da chegada de Leonardo como novo diretor de futebol dos franceses, a prioridade do PSG passou a ser Donnarumma. Entretanto, o nome de Navas ainda agrada no Parc de Princes. Por isso o Real Madrid pensa até em usar Navas como um dos jogadores envolvidos em uma operação por Neymar.

As pessoas próximas ao arqueiro acreditam que o PSG pode retomar o antigo interesse para abrir negociações com Navas.

Enquanto isso, caso o costarriquenho saia de fato, o Real busca um substituto. O goleiro ucraniano campeão do mundo sub-20, Andriy Lunin foi emprestado ao Real para essa temporada para pegar experiência na elite espanhola e deve voltar na próxima campanha já com status de reserva imediato de Thibaut Courtois.