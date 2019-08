Zidane diz que "conta" com James e Bale: "Feliz com meu elenco"

"Eu tenho os melhores" disse o técnico francês, que vê chance de o galês e o colombiano ficarem no Santiago Bernabéu na atual temporada

Zinedine Zidane está contente com os jogadores que tem à sua disposição para o na temporada 2019/2020. Isso inclui dois nomes que, há pouco tempo, estavam fora dos planos do treinador: James Rodríguez e Gareth Bale.

Em entrevista coletiva às vésperas da estreia do time no Campeonato Espanhol, o técnico falou sobre as possibilidades de usar a dupla.

"James está em forma e estou contente de tê-lo no plantel. Vou contar com todos os que temos no elenco atualmente", disse o francês sobre o meia-atacante que conta com interesse de e .

Ele adotou discurso semelhante ao se manifestar sobre o futuro de Gareth Bale no time do estádio Santiago Bernabéu.

"Parecia que iria [embora], mas segue aqui. As coisas mudam e vou contar com ele. É importante e espero que, como todos, me coloque em dificuldades para armar o time", concluiu.

Gareth Bale esteve perto de trocar o Real Madrid pelo futebol chinês. O galês, no entanto, permaneceu na capital espanhola.