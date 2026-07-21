Zidane assina contrato para treinar a França

A lenda francesa Zinedine Zidane definiu o seu futuro como treinador ao assinar oficialmente um contrato para comandar a seleção francesa de futebol até meados de 2030, segundo confirmou o famoso especialista italiano em transferências Fabrizio Romano, através da sua conta oficial na plataforma "Instagram", na noite desta terça-feira.

Romano revelou que o negócio está totalmente fechado e que Zidane, de 54 anos, assumirá oficialmente a função como sucessor do treinador Didier Deschamps, que pôs fim a uma jornada de 14 anos à frente da equipa técnica da seleção francesa.

Este passo surge para pôr fim às especulações que se prolongaram durante longos anos, especialmente após os grandes sucessos alcançados por Zidane ao longo do seu percurso como treinador do Real Madrid, entre 2016 e 2018 e, depois, de 2019 a 2021, período em que conquistou a Liga dos Campeões da Europa três vezes consecutivas e o título do Campeonato Espanhol por duas vezes.

Deschamps despediu-se do cargo após um percurso repleto de êxitos, durante o qual conduziu a França à conquista do Campeonato do Mundo de 2018, ao vice-campeonato na edição de 2022 e, depois, ao quarto lugar na última edição, este ano.

Zidane traz na bagagem grandes conquistas como jogador, tendo sido campeão com a França no Campeonato do Mundo de 1998 e no Euro 2000, além de ter vencido a Liga dos Campeões de 2002 com o Real Madrid. Encerrou a sua carreira na final do Mundial de 2006 frente à Itália, com uma célebre expulsão na sequência de uma cabeçada em Marco Materazzi.

Agora, "Zizou" regressa para liderar uma nova geração de estrelas francesas rumo a mais títulos, numa missão que se estende até ao Mundial de 2030.