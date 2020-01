Zidane aconselha Vinicius Jr: "tem que ser ambicioso"

Técnico francês ainda afirmou não se surpreender com o bom momento de Casemiro

Vinicius Jr. pode ainda não ter conquistado um grande espaço no , mas Zinedine Zidane não cansa de elogiar o jovem e lembrar aos críticos que o brasileiro tem apenas 19 anos e muito ainda o que evoluir.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Apesar de uma nítida melhora por parte do jogador, o técnico francês deu um conselho importante para Vinicius: manter sempre a ambição para aproveitar as chances.

"Tem 19 anos e é preciso ir devagar com ele. Ele tem que ser ambicioso, fazer tudo o que faz. Não vamos controlar isso. Temos que estar tranquilos, são 25 jogadores e quando um ou outro não está no grupo é porque existem muitos jogadores importantes. Todos poderiam ter mais minutos, mas estamos felizes com tudo o que fazem", apontou o treinador.

Outro brasileiro citado por Zidane foi Casemiro. Sem esconder a sua admiração pelo brasileiro, o treinador exaltou o momento do jogador, que marcou dois gols na vitória sobre o , e diz não se surpreender.

"Os gols foram uma casualidade, mas não me surpreende que pise na área. É um jogador que pode subir (no campo). Logo, é importante como todos. O que está demonstrando... mas é como todos, há 25 jogadors aqui e todos devem se sentir importantes. Há muitos jogos, praticamente a cada três dias e precisamos de todos.", concluiu.

Vale lembrar que durante a comemoração do título da Supercopa da , é possível ouvir Zidane elogiando o Casemiro enquanto os dois se abraçam.

“Vem aqui. É um monstro”, diz Zidane para o brasileiro.