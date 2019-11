Zico foge de comparações entre Flamengo de 1981 e 2019; veja

O Galinho de Quintino participou de uma sessão de perguntas e respostas nas redes sociais da Libertadores

Maior ídolo e craque na história do , Zico teve uma tarde de conversas com internautas nesta quinta-feira (14).

O Galinho de Quintino, campeão de todos os títulos possíveis com o , recebeu perguntas e respondeu de peito aberto. Confira abaixo!

Galinho, é verdade que você precisava comer morango na concentração antes dos jogos? Reza a lenda que você não podia ficar sem morangos na concentração...

- @simpraisa



— CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 14, 2019

“Isso foi uma lenda que foi criada. A gente brincava muito. Uma vez, contra o , não tinha morango, não era época, e o Bosco saiu à busca de morango silvestre e conseguiu achar”.

“Ele trouxe, disse que ali não ia faltar morango. Então eu fiquei com uma responsabilidade grande, nós ganhamos o Fluminense por 4 a 0 eu fiz dois gols e, dali em diante, o morango era dever de casa”.

Galinho, como você compara a preparação para a Libertadores daquele time de 1981 com esse atual?

— CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 14, 2019

“Eu não gosto de fazer comparação de épocas. Acredito que a participação é participar bem das competições que antecedem isso. Então a gente jogava o , jogava para ganhar, e o que o Flamengo está fazendo é jogar o Campeonato Brasileiro para ganhar também. Quanto mais você joga junto, mais conjunto a equipe adquire e vai para uma final realmente bem entrosado”.

Galinho, porque você não dá uma passada no vestiário antes do jogo (contra o , no próximo dia 23)? Pra dar um incentivo pra rapaziada! Ia ser épico!

— CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 14, 2019

“Eu não vou estar lá, gostaria muito, mas eu sou um profissional contratado pelo Kashima e a gente vai ter jogo pela liga japonesa em Hiroshima. Ainda bem que é à tarde, vai dar tempo de voltar à noite para Kashima, botar o relógio para despertar às 5h da manhã para ver o jogo e passar energias positivas para a galera, que é o que eu tenho feito ultimamente”.

Zico, quais adversários foram mais difíceis? O de 1981 ou o de 2019?

— CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 14, 2019

“Eu acho que final todo adversário é difícil. Se um time chega à final, ninguém chega por sorte o tempo todo. Ou por acaso, então as dificuldades são as mesmas de agora e da nossa época também”.

Flamengo e River Plate decidem o título da Libertadores da América em 23 de novembro, em Lima ( ).