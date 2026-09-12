Zero gols após 4 rodadas: início do Tottenham se transforma em pesadelo

O Tottenham Hotspur manteve seus resultados decepcionantes na Premier League, após ficar apenas no empate sem gols diante de seu visitante Everton, neste sábado, deixando a equipe sem marcar nenhum gol depois de decorridas 4 rodadas da competição.

A equipe do técnico Roberto De Zerbi foi incapaz de balançar as redes pela quarta partida consecutiva, no que é o pior início ofensivo do time, após somar apenas dois pontos de dois empates contra duas derrotas, ficando na décima sétima posição na tabela de classificação.

O sofrimento do Tottenham no terço ofensivo continua, depois de a equipe fracassar novamente em encontrar soluções diante do gol adversário, transformando a crise ofensiva em uma fonte de preocupação crescente com a persistente incapacidade dos jogadores de marcar seus primeiros gols na competição.

O empate diante do Everton representa um novo golpe para De Zerbi, que ainda busca sua primeira vitória na Premier League com o Tottenham nesta temporada, num momento em que a pressão sobre a equipe aumenta por causa do início conturbado e da ausência de eficácia ofensiva.