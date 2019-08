Zenit e Roma se provocam no Twitter sobre "chapéu" de Malcom. Sobrou para o brasileiro

Zenit cutuca a Roma ao oficializar a contratação de Malcom, ex-Barcelona, e clube italiano reage ironizando "todo o brilho" do atacante brasileiro

A transferência de Malcom do Barcelona para o Zenit, da , não mexeu só com os dois clubes envolvidos. Nesta sexta-feira, a entrou na história depois de ser provocada no Twitter pelo time russo e ironizou principalmente Malcom e os italianos.

O oficializou a chegada de Malcom com um vídeo em que Malcom aparece como "reforço" da Roma por dois dias. A mensagem é uma referência ao "chapéu" que a equipe italiana tomou do no ano passado. A Roma estava acertada com Malcom, mas o brasileiro, de última hora, recuou e fechou com o Barça. Na equipe catalã, porém, o brasileiro teve poucas oportunidades e foi colocado à venda nesta janela de transferências.

Na sequência, a Roma respondeu essa postagem de forma sarcástica: "estamos ultraorgulhosos por termos tido você conosco, Malcom. Agora leve todo seu brilho para o ", escreveu o clube italiano.

Got any of his highlights we can use?😉 — FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) August 2, 2019

A reação da Roma teve tréplica do Zenit. O clube russo tuitou a seguinte mensagem: "vocês [Roma] têm algum desses melhores momentos [do Malcom] para podermos usar?".