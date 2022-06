Zé Ricardo deixa o comando do Vasco invicto na Série B do Campeonato Brasileiro

Treinador brasileiro recebeu uma proposta para trabalhar no Japão e deixa o Cruz-Maltino imediatamente

Zé Ricardo não é mais treinador do Vasco da Gama. Para a surpresa da diretoria, jogadores e torcida, o técnico pediu demissão neste domingo (5) após aceitar a proposta do Shimizu S-Pulse, do Japão.

Atualmente no quarto lugar e único clube invicto na Série B, o Vasco tenta o acesso de volta à Série A do Brasileirão e enfrenta o Náutico na terça-feira (7), nos Aflitos. Nesse duelo, o time deve ser comandado interinamente por membro da comissão técnica permanente do Gigante da Colina.

Um dos principais motivos de surpresa para a diretoria é o fato de que após o início ruim na Série B, Zé Ricardo sofreu uma enorme pressão da torcida. A diretoria vascaína, por outro lado, bancou a permanência do treinador.

Em vídeo gravado para a VascoTV, o gerente de futebol, Carlos Brazil confirmou a demissão de Zé Ricardo.

"Entre ontem e hoje, recebemos o pedido de demissão do Zé Ricardo e sua comissão. Receberam uma proposta de outro clube de fora do Brasil. Só temos que agradecê-los por tudo que realizaram e desejamos sucesso", disse Brazil.

O cartola completou e passou quais devem ser os próximos passos da diretoria e do Vasco da Gama para os dias subsequentes.

"A partir desse momento, a diretoria e o comitê de futebol trabalham incansavelmente para a escolha de um novo profissional para dar continuidade ao projeto e atingir o resultado final, que é o acesso à Série A. Para o jogo de terça, o Emílio e o Daniel comandam o time. Teremos sempre a presença do Eduardo Húngaro, que está envolvido no processo desde o começo", informou o mandatário.

Ainda não há nenhum nome específico no radar vascaíno para substituir Zé Ricardo, que deve surgir nos próximos dias.