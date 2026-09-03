O zagueiro do Real Madrid Raúl Asencio foi condenado por dirigir sob efeito de álcool. Além disso, ele ainda aguarda um julgamento sob suspeita de divulgar sem autorização um vídeo de teor sexual.

Uma fonte judicial confirmou à agência de notícias AFP que Asencio foi considerado culpado em decorrência de um incidente em 16 de agosto, em Gran Canaria. Segundo o tribunal, o zagueiro central tinha mais de três vezes a quantidade de álcool no sangue permitida por lei.

Na Espanha, a maioria dos motoristas está sujeita a um limite de 0,5 por mil de álcool no sangue. Por isso, o tribunal determinou que o espanhol de 23 anos deve pagar uma multa de 14.400 euros e perderá a carteira de motorista por oito meses.

Asencio não fazia parte do elenco do Real Madrid no momento do incidente. O defensor se recuperava de uma lesão na coxa que sofreu no fim de julho.

Com isso, os problemas jurídicos de Asencio ainda não acabaram. O defensor terá de comparecer novamente ao tribunal nesta semana, em Gran Canaria. Nesse caso, ele é acusado de ter divulgado sem autorização um vídeo de teor sexual de 2023, no qual, entre outras pessoas, uma menor de idade apareceria.

Outros três ex-jogadores das categorias de base do Real Madrid também foram denunciados no caso. Eles são acusados de ter gravado e divulgado as imagens em questão. O julgamento está marcado para 3, 4 e 7 de setembro.