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Hussein Hamdy
Traduzido por

Zagueiro do Atlético: não temo enfrentar Mbappé e Vinícius no dérbi

M. Pubill
K. Mbappe
Vinicius Junior
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Ele será punido?

Marc Pubill, zagueiro do Atlético de Madrid, afirmou que o próximo confronto contra o Real Madrid representa um grande desafio na disputa pelo título do Campeonato Espanhol.

Em entrevista concedida ao jornal espanhol "Marca", Pubill falou sobre a eliminação nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa e se o torneio se tornou uma obsessão para o clube: "Sim, acho que é o título que todos desejam, e sempre lutamos para conquistá-lo, o que é o que vamos tentar realizar nesta temporada".

Sobre o quão dura foi a eliminação após despachar um grande candidato como o Barcelona, Pubill explicou: "Sim, especialmente porque fizemos uma atuação excelente na semifinal e ficamos muito perto, mas nos faltaram pequenos detalhes que fizeram a diferença, e talvez por isso a dor tenha sido maior".

Sobre como o vestiário lidou com a intensa cobertura da imprensa em torno de Julián Álvarez durante o verão, Pubill disse: "Vivemos a situação dentro do vestiário exatamente como é vista de fora. Julián é um jogador incrível e muito especial, e para a nossa sorte ele está conosco. Todos vamos aproveitar jogar ao lado dele e ajudá-lo, e esperamos que ele nos entregue o máximo que tem, porque é um jogador de nível mundial".

Sobre o aguardado confronto contra o Real Madrid e se é a partida mais importante da temporada, Pubill respondeu: "É um jogo especial, com toda a certeza, mas continua sendo um jogo como os outros e nos dá três pontos a mais".

Sobre sua participação como titular, depois de ter assistido à goleada por 5 a 2 de fora de campo na temporada passada, Pubill disse: "Sim, com certeza eu sonhava em ser peça fundamental em partidas como essa, e cedo".

Questionado se teme enfrentar estrelas do Real Madrid como Mbappé, Vinícius e Bellingham, o zagueiro do Atlético respondeu: "São grandes jogadores e têm um time excelente, mas nós também somos um grande time, e vamos lutar dentro de campo para vencê-los. Mas não, não existe medo algum".

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