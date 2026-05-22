Zagueiro deixa o Real Madrid sem custo após 131 partidas

Depois de Dani Carvajal, David Alaba também se despede do Real Madrid. O austríaco deixa o clube após cinco temporadas, sem custo de transferência.

Através dos canais do clube, o Real agradece a Alaba pelos serviços prestados. “Queremos expressar nossa gratidão e apreço por um jogador que fez parte de uma equipe que marcou um dos períodos de maior sucesso da história do clube.”

Alaba disputou 131 partidas pelos madrilenos. Ele conquistou nada menos que onze títulos: duas vezes a Liga dos Campeões, duas vezes a Copa do Mundo de Clubes, duas Supercopas da Europa, dois campeonatos nacionais, duas Supercopas da Espanha e uma Copa del Rey.

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, fala com grande apreço sobre o zagueiro. “Por sua dedicação, empenho e um momento icônico durante nossa trajetória rumo à La Decimocuarta (décima quarta conquista da Liga dos Campeões), tornando-se um símbolo de uma vitória que passou a fazer parte da história do clube.”

No sábado, Alaba se despede do clube no Santiago Bernabéu, após o confronto com o Athletic Bilbao. O Real Madrid organizará então uma homenagem ao jogador de 33 anos.

O zagueiro austríaco chegou em 2021, sem custo de transferência, vindo do Bayern de Munique. Cinco temporadas depois, o Real e Alaba decidiram, de comum acordo, se separar.

Alaba teve uma temporada infeliz. Devido a lesões na panturrilha, ele perdeu quinze partidas, o que fez com que ele ficasse em campo apenas 505 minutos pelo Real Madrid. O zagueiro de 33 anos pode agora procurar um novo clube.