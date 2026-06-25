Zagueiro da França: Este é o plano para neutralizar Haaland

O francês Dayot Upamecano, zagueiro do Bayern de Munique, alertou sobre o confronto com o norueguês Erling Haaland, atacante do Manchester City, antes do confronto entre as duas seleções, na noite da próxima sexta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

As seleções da França e da Noruega disputam a liderança do Grupo 9, já que ambas somam 6 pontos após vitórias sobre o Senegal e o Iraque, sendo que o saldo de gols favorece os Bleus.

Obamikanou disse em declarações ao jornal francês “L’Équipe”: “Com Haaland, você precisa sempre ficar de olho nele, observar sua posição e também o jogador que está com a bola”.

Ele acrescentou: “Quando ele está atrás de mim e um de seus companheiros parte pela lateral, sei que precisarei dar uma ou duas olhadas para saber para onde ele está indo e como está se posicionando. Todos sabemos que ele é um jogador com uma velocidade extraordinária, um pouco parecido com Kylian Mbappé”.

E continuou, segundo o site francês “Foot Mercato”: “Basta uma fração de segundo para ele mudar de direção. Por isso, é preciso ficar de olho nele o tempo todo. Se você não conseguir antecipar o passe dele e impedir que receba a bola, deve tentar empurrá-lo para a lateral. É um jogador que adora o contato físico, e eu também”.

E completou: “Mas, às vezes, você precisa controlar a partida, empurrá-lo para um dos lados e estreitar o ângulo de chute dele. Nos lances de bola parada da equipe dele, é sempre melhor reforçar a marcação. O jogador da minha equipe que está livre, que geralmente é o lateral, não deve ficar longe dele, e eu preciso ficar logo atrás dele, perto, mas não muito perto.”

E concluiu: “É difícil tentar prever seus movimentos e antecipar-se a ele, pois ele é muito forte. Contra ele, é sempre uma verdadeira batalha”.

Vale lembrar que Haaland marcou quatro gols nas duas primeiras partidas da Noruega na Copa do Mundo: dois contra o Iraque e outros dois contra o Senegal.