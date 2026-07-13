Zagueiro da Espanha admite: a França tem o melhor ataque... e nosso objetivo é neutralizar Mbappé

O lateral espanhol Pedro Porro passou de reserva no início da Copa do Mundo a uma das peças fundamentais da equipe do técnico Luis de la Fuente, depois de se firmar na posição de lateral-direito e se tornar o parceiro de destaque do astro Lamine Yamal.

Antes do confronto contra a França nas semifinais da Copa do Mundo, o zagueiro do Tottenham concedeu uma entrevista ao jornal Mundo Deportivo, afirmando que a chave para a vitória sobre a França está no próprio desempenho da seleção espanhola.

Pedro Porro disse: “Sinto muita confiança, pois todos sabem que não foi fácil conseguir essa oportunidade. Precisava de muito trabalho e paciência para chegar até aqui, mas, no fim das contas, tudo vem com dedicação e confiança”.

Ele acrescentou: “O parceiro ideal para Yamal? Isso vem com a confiança. Quanto mais jogamos juntos, maior fica a sintonia. É natural que o começo seja mais difícil, porque jogo na Inglaterra e não treino com ele diariamente no clube, mas o importante é entender o que ele precisa em cada partida”.

Ele destacou: “Alguns acham que tenho dificuldades na defesa, mas é preciso lembrar que, originalmente, eu era ponta e não lateral. Ao longo da minha carreira profissional, fui recuando gradualmente, joguei anos como lateral avançado e agora estou evoluindo como lateral em uma zaga de quatro”.

Ele enfatizou: “Meu desempenho defensivo melhorou muito. Depois de cada partida, assisto às minhas jogadas e percebo que estou progredindo constantemente, e isso me deixa satisfeito”.

Ele acrescentou: “O confronto contra os Bleus? A França está fazendo um torneio excelente, assim como a Argentina e a Inglaterra, e nós também. Será um belo jogo para todos os amantes do futebol, e espero que termine a nosso favor”.

Ele destacou: “Precisamos nos concentrar no que temos que fazer dentro de campo. Respeitamos a França, e acredito que eles também nos respeitam. Esperamos apenas fazer uma boa partida”.

E acrescentou: “A França talvez tenha o melhor ataque do torneio, mas precisamos manter a máxima concentração durante toda a partida, pois os pequenos detalhes serão decisivos diante de jogadores desse nível”.

E acrescentou: “O que significa para você enfrentar Mbappé? Para mim, Mbappé é um dos melhores jogadores do mundo. É um jogador que faz a diferença e está fazendo um torneio fantástico, e espero que consigamos pará-lo”.

E concluiu: “Vamos nos concentrar em nós mesmos primeiro. Nós também somos uma das melhores seleções do mundo e não perdemos há 36 partidas. Temos que dar o nosso melhor e impedir que eles joguem no seu melhor nível. Depende de nós”.