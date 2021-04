Yuri Alberto garante aumento de salário no Internacional após cumprir cláusula no contrato

Atacante atinge marca de jogos como titular e terá vencimentos maiores a receber até o fim do seu vínculo atual

O atacante Yuri Alberto fechou, no último clássico Gre-Nal , uma marca importante para sua carreira profissional. Por contrato, o jogador assegurou um aumento salarial com o desempenho apresentado no Colorado, principalmente sob o comando de Abel Braga, após disputar um determinado número de jogos como titular, conforme apôde confirmar.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

De acordo com o contrato estabelecido entre Inter e atleta, o clube seria obrigado a aumentar o seu salário em 15% caso o atleta atuasse em 20 partidas como titular com a camisa colorada. O número foi alcançado justamente na derrota para o rival Grêmio, no último sábado (3) , e assegura vencimentos maiores a partir de maio.



Autor de 12 gols na temporada passada , sendo 11 deles pelo Internacional e um pelo Santos, Yuri viu sua participação e importância na equipe explodirem com a chegada de Abel Braga ao Colorado. Quinze dos 17 jogos em que foi titular se deram sob o comando do treinador, acionado principalmente após a lesão de Thiago Galhardo.



Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

Considerado uma das novidades mais empolgantes do clube para 2021, Yuri tem contrato com os colorados até julho de 2025, com multa rescisória na casa dos R$ 200 milhões para o mercado interno e 80 milhões de euros (R$ 528 mi na cotação atual) para o mercado externo. Os gaúchos são donos de 85% dos seus direitos econômicos.



O Inter pagou R$ 10 milhões na compra do jogador, entre ressarcimento ao Santos e pagamento de luvas ao próprio atleta. Aos 20 anos, o centroavante vive a expectativa de disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio , marcados para agosto. Ele esteve no time do Pré-Olímpico e espera por uma lembrança do técnico André Jardine nesta reta final de preparação.



Com o jovem em alta, o próximo técnico do clube gaúcho terá de buscar uma maneira de usá-lo ao lado de Paolo Guerrero, de volta após se recuperar de uma ruptura dos ligamentos do joelho sofrida em 2020. Vice-campeão brasileiro, o time tenta a terceira taça da Copa Libertadores em 15 anos nesta temporada.