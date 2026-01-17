+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Gaúcho
team-logoYpiranga
team-logoInternacional
Pedro Augusto Dias

Ypiranga-RS x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Gaúcho 2026

Equipes se enfrentam pela segunda rodada da primeira fase da competição; saiba como assistir na TV e na internet

Ypiranga-RS e Internacional entram em campo neste domingo (18), às 18h (horário de Brasília), em confronto válido pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho de 2026. A partida acontece no Colosso da Lagoa, em Erechim.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Ypiranga-RS x Internacional ao vivo

O jogo entre Ypiranga-RS e Internacional será transmitido pela RBS TV (apenas para o Rio Grande do Sul) e pelo Premiere, no streaming e no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Notícias do Ypiranga-RS

Após duas rodadas do Gauchão, a equipe acumula empates diante de Juventude e Guarany, cenário que aumenta a pressão pela primeira vitória no campeonato, justamente em seu segundo jogo atuando em casa.

Notícias do Internacional

O Internacional iniciou a temporada em alta, somando dois triunfos nas primeiras apresentações e ostentando, de forma isolada, 100% de aproveitamento no Campeonato Gaúcho. A expectativa é que Paulo Pezzolano repita a espinha dorsal do time que superou o Novo Hamburgo no Beira-Rio, na estreia da competição, mantendo a estrutura da equipe titular.

Que horas começa Ypiranga-RS x Internacional

Retrospecto recente

