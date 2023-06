Ypiranga x Operário ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste domingo (18), pela nona rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Ypiranga recebe o Operário na tarde deste domingo (18), a partir das 16h30, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, pela nona rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol+, no streaming.

Vindo de uma vitória, o Ypiranga pegou o elevador e subiu para o quarto lugar, com 13 pontos. O time gaúcho acumula quatro vitórias, um empate e três derrotas.

Já o Operário também ganhou e alcançou a sétima posição, com 12 pontos. A equipe paranaense venceu oito vezes, empatou três e perdeu outras três.

Prováveis escalações

Ypiranga: Caíque; Netto, Windson, Heitor e Tito; Lorran, Mossoró, Erick Farias e MV; João Pedro e William Bárbio.

Operário: Rafael Santos; Sávio, Jonathan Costa, Willian Machado e Índio; Arthur Neves, Erik Bessa, Ferreira e Raphael Lucas; Alisson Taddei e Felipe Augusto.

Desfalques

Ypiranga

Sem desfalques confirmados.

Operário

Sem desfalques confirmados.

Quando é?