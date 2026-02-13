Goal.com
Mounique Vilela

Ypiranga x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal do Campeonato Gaúcho 2026

Equipes se enfrentam neste domingo (15), no Estádio Colosso da Lagoa; confira a programação e outras informações do jogo

Ypiranga e Internacional se enfrentam neste domingo (15), às 20h30 (de Brasília), pela semifinal do Campeonato Gaúcho de 2026. A partida acontece no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Ypiranga x Internacional ao vivo

O jogo será transmitido pelo sportv, na TV fechada, e pelo Premiere, no streaming e no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

O Internacional, maior campeão da história do Gauchão, confirmou sua vaga na semifinal ao vencer o São Luiz por 3 a 1. O Colorado já havia demonstrado força na fase classificatória, encerrando a primeira etapa na liderança do Grupo A, com 15 pontos conquistados e a melhor campanha da competição.

Do outro lado, o Ypiranga também chega embalado para a sequência do torneio. A equipe terminou a primeira fase na terceira colocação do Grupo B, somando sete pontos. Nas quartas de final, garantiu a classificação ao superar o Caxias por 2 a 0

Ypiranga
Internacional
Internacional: Anthoni; Aguirre, Félix Torres, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique (Villagra); João Victor, Allex e Bruno Tabata; Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.

Ypiranga: Zé Carlos; Cleiton, Walce, Willian Gomes e Nicolas Schulz; Ramon Vinicius e Igor Silva; Felipe Ferreira, Estevão e Danielzinho; Gustavo Simões. Técnico: Raul Cabral.

Desfalques

Internacional

Benjamin, Richard e Alan Rodríguez estão lesionados.

Ypiranga

Sem desfalques confirmados.

Que horas começa Ypiranga x Internacional

Gaúcho - Gaúcho

Retrospecto recente

YPR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

INT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

YPR

Outros

INT

2

Vitórias

0

Empate

3

Vitórias

7

Gols feitos

12
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
3/5

