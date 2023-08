Ypiranga x Botafogo-PB ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste sábado (26), a partir das 16h; veja como acompanhar na TV e na internet

Ypiranga e Botafogo, da Paraíba, se enfrentam na tarde deste sábado (26), às 16h (de Brasília), no Colosso da Lagoa, pela 19ª rodada do Brasileirão Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no streaming e na TV fechada.

Apenas cumprindo tabela, o Ypiranga disputará a última rodada da primeira fase da competição sem chances de se classificar no mata-mata. Em 18 jogos, a equipe somou apenas 22 pontos, com seis vitórias, quatro empates e oito derrotas. O time está na 12ª posição.

Do outro lado, o Botafogo precisa de uma vitória para confirmar sua vaga ao mata-mata. Entre os oito times que avançam, a equipe paraibana está na sexta posição, com 29 pontos, mas disputando vaga com outros nove times.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Ypiranga: Edson; Windson, William Gomes, Heitor, Avila; Clayton, Robson, Jonatha; Wiliam Barbio, MV e J. Ribeiro. Técnico: Jerson Testoni.

Botafogo-PB: Mota; Lucas Mendes, Carrerete, Wesley, Zé Mario; Natan, Wesley, Renatinho; Marco Antônio, Bismark e Mariotto. Técnico: Felipe Surian.

Desfalques

Ypiranga

Não possui desfalques divulgados.

Botafogo-PB

Não há desfalques divulgados.

Quando é?