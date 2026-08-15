Youssef En-Nesyri ataca árbitro da partida entre Al-Ittihad e Al-Khaleej

O marroquino Youssef En-Nesyri, atacante do Al-Ittihad, criticou a arbitragem da partida de sua equipe contra o Al-Khaleej pela Liga Roshn Saudita, considerando que ela foi a responsável pelo tropeço do time.

O Al-Ittihad caiu na armadilha do empate por 1 a 1 com o visitante Al-Khaleej, na partida que reuniu as duas equipes na noite de sábado, no estádio Al-Inma, em Jidá, na primeira rodada da Liga Roshn.

En-Nesyri disse, em declarações aos canais "Thmanyah" após a partida: "Graças a Deus por tudo, empatamos em 1 a 1, mas houve erros, tanto da nossa parte quanto por parte dos árbitros".

E explicou: "Não havia cartão vermelho, pois não houve contato, mas estou feliz com os jogadores e com o que apresentaram, e espero que o próximo seja melhor. Daremos tudo o que temos para vencer e alegrar a torcida".

O atacante marroquino se refere à decisão do árbitro da partida de expulsar o zagueiro português Danilo Pereira aos 58 minutos de jogo, após consulta ao VAR, por ter chutado um jogador do Al-Khaleej sem a bola.

En-Nesyri encerrou suas declarações: "Vamos falar sobre a próxima partida a partir de amanhã, estaremos prontos para o jogo e trabalharemos para vencer".

Vale lembrar que En-Nesyri marcou o único gol do Al-Ittihad na partida, tornando-se o quarto jogador estrangeiro consecutivo a marcar o gol de abertura dos "Tigres" no campeonato da Liga Roshn Saudita.