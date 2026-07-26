O futuro do avançado marroquino-alemão Younes Ebnoutalib a nível internacional continua a suscitar muitas dúvidas, depois de ter confirmado que ainda não tomou a decisão final sobre qual seleção irá representar, mantendo-se em aberto a possibilidade de vestir a camisola de Marrocos ou da Alemanha na próxima etapa.

As declarações do avançado do Eintracht Frankfurt surgiram à margem do estágio de preparação da equipa na cidade de Grassau, onde falou com franqueza sobre o seu futuro internacional e revelou os bastidores dos seus contactos anteriores com a Federação Real Marroquina de Futebol, tendo ainda comentado a possibilidade de representar a seleção alemã.

Younes Ebnoutalib garantiu que não tomou a decisão final quanto à seleção que irá representar no futuro, indicando que continua aberto a representar tanto Marrocos como a Alemanha.

Ebnoutalib afirmou, em declarações citadas pelo site "Foot Africa": "É evidente que jogar pela seleção nacional é um dos meus objetivos. Estou aberto a representar Marrocos ou a Alemanha."

O avançado do Eintracht Frankfurt admitiu que sentiu uma grande deceção após não ter sido escolhido para a lista da seleção marroquina que vai participar no Mundial de 2026, explicando que acreditava que o seu nível o qualificava para estar com Marrocos.

E acrescentou: "Senti-me desiludido, mas respeito esta decisão. Fiquei muito feliz por Ayoub Amimoune. Não posso mudar o que aconteceu, e veremos o que o futuro nos reserva."

Ebnoutalib revelou que esteve em contacto com a Federação Real Marroquina de Futebol ao longo dos últimos anos, mas que esses contactos cessaram depois de ter passado pela experiência de jogar na segunda divisão e, posteriormente, na terceira divisão da Alemanha.

Younes Ebnoutalib salientou que este recuo na sua carreira foi a razão para a interrupção das conversações sobre a sua integração na seleção marroquina.

Sobre a possibilidade de receber uma convocatória da seleção alemã, atualmente treinada por Jürgen Klopp, Ebnoutalib assegurou que não hesitaria em aceitá-la, afirmando no final das suas declarações: "Claro que aceitaria a convocatória. Quem é que poderia recusar?"