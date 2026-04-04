O alemão Matthias Jaissle, técnico do Al-Ahli de Jeddah, continua fazendo história com o “Al-Raqi”, após conduzir sua equipe à vitória sobre o Damac por 3 a 0, na noite deste sábado, na 27ª rodada da Liga Roshen.
Com essa vitória, o “Al-Raqi” elevou sua pontuação para 65 pontos, ocupando provisoriamente a segunda colocação na tabela da Liga Roshen, recuperando o ritmo de vitórias após a derrota na última rodada contra o Al-Qadisiyah.
Esta é a 60ª vitória do técnico alemão com o Al-Ahli na Liga Roshen, tornando-o o treinador com mais vitórias na história do Al-Raqi na competição.
Além disso, Yaisle levou o Al-Ahli à décima vitória consecutiva em casa na Liga Roshen pela primeira vez desde que assumiu o comando técnico da equipe no início da temporada 2023-2024.
Vale ressaltar que Yaisle é um dos treinadores de maior sucesso da Liga Roshen desde sua chegada, graças à sua capacidade de comandar grandes partidas e de trazer o “Al-Raqi” de volta à disputa acirrada pelos títulos.