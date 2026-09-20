Lamine Yamal, craque do Barcelona, quebrou o recorde que pertencia a Vinícius Júnior, ao se tornar o jogador mais jovem do Campeonato Espanhol a alcançar 50 assistências, pelo menos desde a temporada 2013-2014, aos 19 anos e 68 dias, elevando seu número para 51 assistências em 159 jogos oficiais com o clube catalão.

Segundo o jornal espanhol "Sport", o ponta catalão desempenhou papel decisivo na vitória do Barcelona sobre o Sevilla (3 a 1), após dar duas assistências ao companheiro Raphinha, que marcou três gols e conduziu a equipe do técnico Hansi Flick a manter a liderança e seguir com aproveitamento perfeito de vitórias.

Graças às duas assistências, o jovem ponta elevou seu número para 51 assistências em 159 jogos oficiais com a equipe principal em todas as competições, ultrapassando a barreira das 50 assistências aos 19 anos e 68 dias.

Nenhum jogador do Campeonato Espanhol havia atingido esse número em idade mais jovem, pelo menos desde a temporada 2013-2014.

Decisivo na virada

A partida não começou bem para o Barcelona, já que o Sevilla abriu o placar aos 19 minutos com um cabeceio de Youssef Fofana, antes de Raphinha empatar apenas três minutos depois.

Lamine Yamal já havia dado um aviso prévio à equipe andaluza, ao obrigar o goleiro Vlachodimos, com seu chute em curva aos 8 minutos, a afastar a bola, que acabou batendo na trave.

Após o intervalo, a marca do jovem ponta ficou ainda mais evidente na partida, quando cobrou um cruzamento que Raphinha desviou de cabeça para as redes aos 52 minutos, após chegar antes de Sangaré à bola, dando ao Barcelona a vantagem por 2 a 1.

O craque brasileiro completou seu hat-trick aos 69 minutos, sacramentando a vitória da equipe catalã por 3 a 1.

Supera Vinícius em mais de 3 anos

O recorde pertencia a Vinícius Júnior, craque do Real Madrid, que marcou sua 50ª assistência com a camisa do time merengue em maio de 2023, quando tinha 22 anos e 298 dias.

Assim, Lamine Yamal chegou ao mesmo número sendo mais jovem que o ponta brasileiro por três anos e 230 dias, uma diferença que reflete sua grande vantagem de idade nessa conquista.

Uma assistência a cada 3 jogos

Os números do formado na academia do Barcelona refletem um nível de constância incomum para um jogador de sua idade, já que suas 51 assistências em 159 jogos equivalem a uma assistência a cada pouco mais de 3 partidas.

Esse índice confirma o grande papel que o jovem ponta desempenha na criação do jogo ofensivo da equipe catalã.

E em Sevilla, Lamine Yamal reafirmou essa marca, pois em uma noite em que Raphinha roubou os holofotes graças a seu hat-trick, as assistências do jovem craque estiveram por trás de dois dos três gols do Barcelona, além de estabelecer um novo recorde aos 19 anos, superando jogadores que já consolidaram seu lugar no mundo do futebol.



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