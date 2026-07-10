Yamal se junta a Bouadi e Pelé em uma lista histórica da Copa do Mundo

Lamine Yamal alcançou mais um feito histórico ao se tornar o terceiro jogador mais jovem a disputar uma partida das quartas de final da Copa do Mundo, no confronto entre Espanha e Bélgica, nesta sexta-feira, no âmbito da Copa do Mundo de 2026.

Yamal entra em campo com 18 anos e 362 dias, ocupando o terceiro lugar na lista histórica dos jogadores mais jovens a disputarem quartas de final da Copa do Mundo.

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À frente de Yamal estão o lendário brasileiro Pelé, que disputou essa fase aos 17 anos e 239 dias, na Copa do Mundo de 1958, e o marroquino Ayoub Bouadi, que participou aos 18 anos e 280 dias na edição atual.

A seleção espanhola se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo após uma vitória fácil sobre a Áustria (3 a 0) nas oitavas de final, seguida de uma vitória decisiva sobre a Portugal (1 a 0) nas quartas de final.



