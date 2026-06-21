Yamal: Realizei meu sonho... e assisti à última Copa do Mundo na escola

Lamine Yamal, estrela da seleção espanhola, não decepcionou as expectativas em relação a ele, como costuma fazer na maioria das ocasiões.

Yamal começou como titular na partida da Espanha contra a Arábia Saudita, na noite de domingo, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Yamal esteve em grande destaque desde o início, abrindo o placar com um gol que surgiu de um remate inteligente à queima-roupa, após um passe magnífico de Mikel Oyarzabal.

O jornal Mundo Deportivo publicou as declarações de Yamal, feitas à TVE, nas quais ele disse: “A vitória foi muito importante, e eu estava animado para voltar a jogar, pois fiquei longe dos campos por um longo tempo. Agora vamos pensar no jogo contra o Uruguai”.

Lamine também revelou que o início forte da Espanha não foi por acaso, ressaltando: “Estávamos seguindo um plano e partimos para cima deles desde o início porque queríamos nos recuperar. Queríamos decidir o jogo logo no primeiro tempo”.

Ele acrescentou: “Tenho um bom relacionamento com o técnico Luis de la Fuente. No fim das contas, a decisão de escalar-me cabe a ele. Ele me perguntou e eu disse que estava pronto para jogar. Estou sempre 100% preparado para a seleção espanhola”.

Quando questionado sobre como se sentia após marcar seus primeiros gols na Copa do Mundo, ele respondeu: “O que estou sentindo é especial. Sempre sonhei em jogar na Copa do Mundo e em começar minha trajetória marcando um gol... É um sonho que se tornou realidade, pois assisti à Copa do Mundo de 2022 sentado na escola”.